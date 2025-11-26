Consumo de alcohol en Colombia se dispara: más de 3.200 millones de litros al año

Actualmente en Colombia se están consumiendo más de 3.200 millones de litros de alcohol al año, la cifra más alta desde 2005, y que incluso podría aumentar cuando se consoliden los datos de 2023.

“Es importante que cuando uno mira ese consumo de alcohol por persona, que es el indicador que se sigue en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también estamos en un máximo histórico. Nosotros históricamente estábamos cerca del 4; 3,9, hoy en día, 2022, lo más reciente que tenemos es 4,9. Ya estamos a punto casi que ponernos en la media regional”, explicó Juan Camilo Herrera, investigador del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud.

El informe también revela que la cerveza es el licor más consumido, seguida del aguardiente y el vino, y que Boyacá, Risaralda y Quindío presentan los niveles más altos de intensidad en el consumo.

Uno de los datos más preocupantes es la edad de inicio. En Colombia, los jóvenes comienzan a consumir alcohol desde los 13 años aproximadamente.



“Son edades muy tempranas cuando el cuerpo, la persona está en pleno crecimiento, en pleno desarrollo y ya se incorpora el consumo de una sustancia psicoactiva como el alcohol. En Colombia se estima que aproximadamente 10.000 personas mueren al año en muerte prematura por causas atribuibles al consumo de alcohol”, señaló Juan Arturo Sabines, consultor internacional de la Organización Panamericana de la Salud.

A nivel mundial, la OPS calcula que cada 10 segundos mueren dos personas por causas relacionadas con el alcohol.

Ante este panorama, organizaciones médicas y sociales insisten en que el país necesita medidas más estrictas. “Como país estamos siendo muy laxos con el consumo del alcohol. Porque los impuestos son muy bajos, pero también porque no hay leyes de Estado que sean más contundentes en contra del consumo del alcohol”, afirmó Wilson Cubides, director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer.

“La invitación es que a nuestro Gobierno Nacional, el actual y el futuro que se aproxima, también para el Senado de la República y la Cámara de Representantes, trabajemos muy duro con ellos y nos apoyen y nos fortalezcan con leyes y normas de Estado que permitan reducir el consumo del alcohol”, añadió Cubides.