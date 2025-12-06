En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Más de 13 muertos y 35 heridos deja grave accidente de tránsito: un bus se volcó

Más de 13 muertos y 35 heridos deja grave accidente de tránsito: un bus se volcó

Por el momento, se desconocen las edades y el sexo de las víctimas, así como el estado de los heridos, que fueron trasladados a los centros de salud.

Foto: redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de dic, 2025

