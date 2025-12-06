Reunión de los Gaviria y Héctor Olimpo Espinosa marca nuevos movimientos dentro del Partido Liberal

Los hijos del expresidente César Gaviria, Simón Gaviria y María Paz Gaviria, candidata al Senado, participaron en una reunión clave del Partido Liberal junto al precandidato presidencial Héctor Olimpo Espinosa, quien recientemente recibió el coaval de la colectividad tras apartarse de Fuerza de las Regiones.

Al encuentro también asistió la reconocida chef Leonor Espinosa, cabeza de lista a la Cámara por Bogotá y prima del precandidato, destacada a nivel internacional como la mejor chef femenina del mundo.

La reunión estuvo enfocada en afinar la estrategia para la campaña legislativa y en la preparación de la consulta interpartidista del 8 de marzo, donde Héctor Olimpo Espinosa competirá con otros aspirantes de centroderecha.

El encuentro deja ver los movimientos internos y la reorganización del liberalismo a pocos meses de que comience la contienda electoral.



Por otro lado, el congresista Carlos Felipe Quintero criticó públicamente la decisión de negarle el aval para aspirar de nuevo a la Cámara, apuntando directamente al poder que, dice él, ejercen César y Simón Gaviria dentro del liberalismo.

El congresista asegura que la decisión le duele porque, dice, durante cuatro años reconstruyó el Partido Liberal en el Cesar desde las bases y hoy ese esfuerzo es desconocido por una dirigencia que, según él, se entregó al mejor postor y afirma que lo sacan por miedo a su voz crítica y a las denuncias que ha hecho dentro del partido.

“Lastimosamente, hoy, a un representante actual que ha hecho partido, que ha construido con las bases liberales, que durante tres años luchamos para que el partido creciera, hoy le dan la espalda, negándole la oportunidad de participar”, mencionó Quintero.

Aun así, Quintero insiste en que esta decisión no lo frena y asegura que continuará trabajando por su región del Cesar y por la dignidad de quienes no se doblegan ante las presiones del poder.