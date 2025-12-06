En vivo
Coordinadora Ejército Bolivariano prometió al Gobierno respetar elecciones del 2026

Coordinadora Ejército Bolivariano prometió al Gobierno respetar elecciones del 2026

La Coordinadora Ejército Bolivariano asumió compromisos ante el Gobierno para no interferir en las elecciones de 2026 y garantizar seguridad a funcionarios y votantes zonas donde tiene presencia.

