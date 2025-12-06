Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 6 de diciembre de 2025

El sorteo Paisita Noche volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia durante el viernes 5 de diciembre de 2025. Este tradicional chance, conocido por su sorteo diario y por su fuerte arraigo entre el público, generó expectativa a nivel nacional hasta que se reveló oficialmente el número ganador. Su popularidad continúa creciendo gracias a la variedad de modalidades disponibles y a la posibilidad de obtener premios significativos a partir de apuestas de bajo valor.

Número ganador del Paisita Noche – 6 de diciembre de 2025

Según la información entregada por la entidad operadora, la combinación ganadora del sorteo fue: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Animal asociado:

¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El Paisita Noche ofrece diversas modalidades diseñadas para distintos tipos de apostadores. Cada una establece un pago específico según la cantidad de cifras acertadas. Estas son las principales opciones que ofrece este chance:



Premios por aciertos

1 acierto (última cifra) – “La uña”

Paga 5 pesos por cada peso apostado.

2 aciertos (dos últimas cifras) – “La pata”

Paga 50 pesos por cada peso apostado.



3 aciertos (tres últimas cifras)



Pleno: 400 pesos por cada peso apostado.

Combinado: 83 pesos por cada peso apostado.

4 aciertos (cuatro cifras)



Súper pleno: 4.500 pesos por cada peso apostado.

Súper combinado: 308 pesos por cada peso apostado.

Estas modalidades se mantienen entre las más llamativas del mercado, pues permiten acceder a ganancias atractivas incluso con apuestas mínimas, una razón clave del éxito del juego entre los apostadores frecuentes.



Aspectos tributarios a tener en cuenta

En Colombia, los premios que superan las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, están sujetos a una retención del 20%. Por ello, los ganadores deben considerar este descuento al momento de reclamar su premio y calcular el valor final que recibirán.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también llamado Paisita 2, es uno de los chances más reconocidos del país. Su sorteo diario, su historia y la variedad de modalidades disponibles lo han consolidado como una de las opciones favoritas entre los jugadores. Su formato sencillo, sumado a la emoción que genera cada noche, lo mantiene como un referente indiscutible dentro de los juegos de azar en Colombia.

