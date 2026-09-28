64 municipios mantienen alertas por incendios forestales: IDEAM

El panorama de emergencias asociadas a las condiciones climáticas mantiene la atención de las autoridades en diferentes regiones del país. De acuerdo con el más reciente reporte del IDEAM, 64 municipios tienen algún nivel de alerta por amenaza de incendios de la cobertura vegetal, una cifra que disminuyó frente a los más de 100 municipios reportados el día anterior.

De ese total, tres municipios se encuentran en alerta roja, ubicados en los departamentos de Huila, Tolima y Valle del Cauca. También se registran alertas naranjas en Cundinamarca, Huila, Tolima y La Guajira, mientras que 38 municipios permanecen en alerta amarilla, principalmente en Cundinamarca, Huila y Boyacá.

Incendios forestales. Foto cortesía Ejército.

Carolina Valencia, coordinadora del Grupo de Alertas Ambientales del IDEAM, explicó en conversación con Blu Radio que la disminución de estas alertas está relacionada con las precipitaciones que se han presentado en los últimos días. La entidad actualiza diariamente estos reportes teniendo en cuenta tanto las condiciones observadas como los pronósticos meteorológicos.

Sin embargo, la reducción de las alertas por incendios coincide con un aumento en otro tipo de riesgo. Actualmente, 375 municipios tienen algún nivel de alerta por posibles deslizamientos de tierra, principalmente en sectores de la región Andina, el piedemonte llanero, Meta y la región Pacífica, con especial atención en Chocó.



Para los próximos días, el IDEAM prevé que continúen las lluvias, especialmente en la franja occidental del territorio nacional, incluyendo Chocó, Antioquia y los litorales de Valle del Cauca y Cauca. Además, la entidad explicó que el tránsito de la onda tropical número 52 ha dejado precipitaciones importantes y podría favorecer un incremento de las lluvias hacia el final de la semana.

Incendios forestales Foto: Gobernación Tolima

Este comportamiento se presenta durante la segunda temporada de lluvias del año, que comprende septiembre, octubre y noviembre. El IDEAM también aclaró que la presencia de condiciones asociadas al fenómeno de El Niño no significa que no puedan registrarse precipitaciones, debido a la interacción de otros sistemas atmosféricos.

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En cuanto a los incendios forestales, el balance de la UNGRD señala que hay un incendio activo y cinco controlados, con cerca de 3.000 hectáreas asociadas a estas emergencias. Además, durante los últimos siete días fueron liquidados 50 incendios forestales en diferentes zonas del país.

El incendio que permanece activo está ubicado en Dolores, Tolima, en el sector sur del Bosque de Galilea, en límites con Villarrica. Las autoridades mantienen labores de atención y monitoreo en la zona.