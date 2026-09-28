Álvaro Uribe ofrece respaldo al Gobierno para enfrentar la crisis económica

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que la bancada del Centro Democrático está dispuesta a ayudar al Gobierno a superar la crisis económica que atraviesa el país.

A través de su cuenta de X, Uribe planteó cuatro líneas de acción: el recorte del Estado, la eliminación total de la corrupción, la austeridad y la reactivación del sector privado.

El expresidente aseguró que el Centro Democrático tiene “toda la disposición de ayudar al gobierno” y señaló que estas medidas hacen parte de la propuesta de la colectividad para enfrentar la situación económica.

En su mensaje, Uribe también afirmó que durante los últimos cuatro años el partido denunció oportunamente hechos y decisiones del Gobierno anterior que, según sostuvo, fueron los que crearon la actual crisis económica.



Con toda la disposición de ayudar al gobierno está la bancada del Centro Democrático, a fin de superar la crisis de la economía a través del recorte del Estado, la eliminación total de la corrupción, la austeridad y la reactivación del sector privado. A lo largo de los últimos 4… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 29, 2026

El pronunciamiento se conoce en medio de las diferencias que el Centro Democrático ha expresado frente a Enrique Gómez. En un comunicado titulado “Sobre Enrique Gómez”, la colectividad cuestionó sus “constantes descalificaciones” y una “actitud displicente”.

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El partido aseguró que no existe interés en construir coaliciones con quienes, según señaló, “desde una visión sectaria, insisten en dividir a los colombianos entre buenos y malos”.

En ese mismo pronunciamiento, el Centro Democrático defendió su papel dentro de la derecha y afirmó que ha sido “la principal fuerza de renovación política en Colombia”. También sostuvo que tanto Álvaro Uribe como la colectividad han trabajado en la formación y promoción de nuevos liderazgos en distintas regiones del país.

Las diferencias se conocieron después de declaraciones de Enrique Gómez en una entrevista con la revista Semana, en la que habló sobre la fusión entre Salvación Nacional y Defensores de la Patria de cara a las elecciones territoriales de 2027.

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Gómez reconoció que el Centro Democrático tiene su propio espacio electoral y posiciones fuertes en algunos territorios, por lo que, según explicó, tendrá que defenderlas. También dejó abierta la posibilidad de evaluar coaliciones dependiendo del escenario electoral de cada municipio.

Al ser consultado sobre si la unión entre Salvación Nacional y Defensores de la Patria buscaba hacer a un lado al Centro Democrático, Gómez afirmó que el partido “tal vez quisiera no tener competencia”, aunque sostuvo que la competencia en política es positiva.