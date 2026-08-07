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"Pido a Dios que primen la tranquilidad y la felicidad": Uribe por posesión de De La Espriella

El expresidente también pidió que el nuevo Ejecutivo tenga éxito, llamó a que la oposición actúe con argumentos y abogó por una Colombia sin violencia durante el nuevo mandato.

Álvaro Uribe y De La Espriella.jpg
El presidente electo se refirió indirectamente a la polémica con el Centro Democrático señalando que no va a dejarse distraer por pequeñas peleas políticas.
Fotos: EFE
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 7 de ago, 2026

En la mañana de este 7 de agosto, día en el que Abelardo De La Espriella asume oficialmente la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030, el expresidente Álvaro Uribe Vélez envió un mensaje público en el que deseó éxitos al nuevo mandatario y pidió que el país atraviese una etapa marcada por la tranquilidad y la ausencia de violencia.

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A través de su cuenta en la red social X, Uribe publicó un breve mensaje acompañado de un video en el que expresó sus deseos para el inicio del nuevo Gobierno.

Pido a Dios que en estos años que comienzan con el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella primen la tranquilidad y la felicidad para todos los colombianos
Expresó el expresidente

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En la publicación, el exmandatario también hizo un llamado para que el ejercicio de la oposición se desarrolle dentro del debate democrático y con argumentos.

"Necesitamos que el nuevo gobierno tenga muchos éxitos y deseamos que el ejercicio de oposición sea con argumentos. Que la violencia esté ausente", escribió Uribe en su cuenta de X.

El pronunciamiento de Uribe se conoció mientras en Cali avanzan los preparativos para la ceremonia de posesión presidencial, que se desarrolla en la Arena USC y que marca un hecho sin precedentes desde la entrada en vigor de la Constitución de 1991, al convertirse en la primera investidura presidencial realizada fuera de Bogotá.

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La elección de la capital del Valle del Cauca como sede de la transmisión del mando busca enviar un mensaje de descentralización, según ha explicado el equipo del presidente electo, que decidió trasladar el acto protocolario a esa ciudad.

A la ceremonia asisten jefes de Estado, representantes de gobiernos extranjeros, miembros de la realeza europea y delegaciones de organismos multilaterales. Entre las personalidades confirmadas figura el rey Felipe VI de España, quien encabeza una de las delegaciones europeas de mayor nivel.

También participan los presidentes Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; José Raúl Mulino, de Panamá; Luis Abinader, de República Dominicana; Laura Fernández, de Costa Rica; José Antonio Kast, de Chile, y Nasry Asfura, de Honduras, además de otras delegaciones internacionales.

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En contraste, el presidente saliente, Gustavo Petro, no hace parte de la ceremonia protocolaria de transmisión del mando en Cali. Tampoco fueron invitados los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper.

Debido a la presencia de mandatarios y representantes de distintos países, las autoridades desplegaron un amplio esquema de seguridad en la capital vallecaucana. Cerca de 11.000 integrantes de la fuerza pública fueron destinados para garantizar el desarrollo de la jornada y la protección de las delegaciones asistentes.

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