"No nos vamos a someter al Ejecutivo": Presiente de la JEP sobre propuesta de recorte al presupuesto

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, se pronunció sobre la discusión que avanza alrededor del presupuesto de la entidad y defendió la independencia del tribunal frente a las demás ramas del poder público.

El magistrado Ramelli aseguró que la JEP está dispuesta a entregar explicaciones sobre su funcionamiento y a mantener abiertos los canales de diálogo, pero rechazó que esto implique rendir cuentas ante el Poder Ejecutivo.

“Nosotros no nos vamos a someter al Ejecutivo”, dijo. El magistrado sostuvo que exigirle a la JEP una rendición de cuentas ante otra rama del poder público sería contrario a la separación de poderes y a la independencia judicial. “No vamos a rendirle cuentas a ninguna rama del poder público”.

Presidente de la JEP, Alejandro Ramelli. Foto: JEP

Ramelli aclaró que esta posición no significa que la Jurisdicción se cierre al diálogo. Según explicó, la JEP puede explicar sus decisiones y entregar información a la ciudadanía y a la comunidad internacional, pero considera diferente que otra rama del Estado pretenda ejercer control sobre su actuación judicial.



Además, frente al recorte presupuestal que se discute en las comisiones económicas, la Jurisdicción ha advertido que podría enfrentar un recorte total de hasta 185 mil millones de pesos y sostiene que el impacto de la reducción no se limitaría al funcionamiento administrativo del tribunal.

El presidente de la JEP insistió en que el debate no debe centrarse únicamente en los salarios de los magistrados o en las cifras del presupuesto.

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“Bajarle $185 mil millones, si eso no es una desfinanciación, no sé qué será, y eso va a dejar que la JEP quede inoperante. Es que esto no es sobre el sueldo de los magistrados, como lo han querido mostrar, que me parece bastante mezquino, además. Eso es un tema de las víctimas”, aseguró el magistrado.

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Foto: JEP.

Según explicó, una reducción de los recursos podría afectar programas de protección para víctimas y testigos, la participación de las víctimas en las audiencias, los desplazamientos a los territorios y el funcionamiento de las sedes de la Jurisdicción.

Asimismo, señaló que, a su juicio, las decisiones y avances de la JEP han permitido que víctimas que durante años no tuvieron respuesta judicial puedan participar en procesos de verdad y justicia.