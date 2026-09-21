Ricardo Roa arrienda por $40 millones apartamento 901, clave en el caso por tráfico de influencias

El apartamento 901 del edificio Entre Parques, en el sector de El Chicó, al norte de Bogotá, volvió a estar en el centro de la atención luego de que fuera puesto en arriendo por 40 millones de pesos mensuales. El inmueble está relacionado con el proceso judicial que enfrenta el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa por el presunto delito de tráfico de influencias.

El penthouse, que Roa comparte con su pareja, está ubicado cerca de la calle 92 con carrera 8 y cuenta con aproximadamente 400 metros cuadrados. La oferta inmobiliaria incluye, entre otros espacios, una terraza privada, tres habitaciones, oficinas y una cocina italiana. El canon anunciado es de 40 millones de pesos mensuales.

Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Foto: Captura de pantalla video

El inmueble es precisamente uno de los elementos centrales de la investigación que llevó a la Fiscalía a imputar a Roa por presunto tráfico de influencias. De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, la adquisición del apartamento estuvo relacionada con actuaciones que habrían favorecido los intereses de Juan Guillermo Mancera.

Según lo expuesto por la Fiscalía en el proceso, Roa adquirió el apartamento por 1.800 millones de pesos, mientras que el valor comercial estimado del inmueble era de 2.727.569.550 pesos. La diferencia fue calculada en aproximadamente 927 millones de pesos, equivalente a un 34 % por debajo del valor comercial.



Dentro de la investigación, la Fiscalía ha señalado que Juan Guillermo Mancera habría actuado como intermediario y garante del pago.

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La hipótesis del ente acusador sostiene que los beneficios alrededor de la adquisición del apartamento estarían relacionados con actuaciones posteriores de Roa para favorecer intereses vinculados a Mancera. Entre los elementos expuestos en el proceso aparecen reuniones y actuaciones relacionadas con un proyecto de Hocol.