Advierten a conjuntos residenciales por riesgos que enfrentan trabajadores: puede salirles muy caro

Los conjuntos residenciales concentran diferentes actividades necesarias para su funcionamiento, desde la vigilancia y el aseo hasta el mantenimiento, la jardinería y los servicios técnicos. Estas labores implican riesgos que deben ser identificados y gestionados por las administraciones y las empresas encargadas de contratar al personal.

Según cifras del Consejo Colombiano de Seguridad correspondientes a 2025, en Colombia se registraron 534.444 accidentes laborales, 10.294 enfermedades laborales calificadas y 438 muertes de origen laboral. El mismo informe señala que, en promedio, más de 1.460 personas sufren diariamente accidentes relacionados con el trabajo.

En el caso de las propiedades horizontales, Jenny Carolina Rueda Montes, docente del Programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fundación Universitaria Horizonte, identifica diferentes situaciones que pueden representar un peligro durante las jornadas laborales.

¿Cuáles son los principales riesgos laborales en conjuntos residenciales?

Entre los riesgos se encuentran las caídas desde escaleras o durante trabajos en alturas, los accidentes eléctricos y la manipulación de productos químicos. También están el levantamiento de cargas, las labores de mantenimiento de ascensores, las superficies húmedas y los factores asociados con las condiciones psicosociales.

Los riesgos de seguridad pueden ocasionar golpes, cortes, atrapamientos, caídas y descargas eléctricas. Dependiendo de la gravedad del accidente, estas situaciones pueden generar discapacidades permanentes o pérdida de capacidad laboral.

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También existen riesgos biomecánicos relacionados con movimientos repetitivos, posturas forzadas, manipulación de cargas y permanencia prolongada de pie. Estas condiciones pueden generar lumbalgias, desgarros y fatiga, además de enfermedades como hernias discales, tendinitis y síndrome del túnel carpiano.

Otro factor está relacionado con la exposición a desinfectantes, pinturas, solventes, fertilizantes y plaguicidas. Dependiendo de la sustancia y del nivel de exposición, estos productos pueden provocar intoxicaciones, quemaduras o dermatitis, mientras que una exposición prolongada puede relacionarse con enfermedades respiratorias.

Persona preocupada por cobros en conjunto residencial Foto: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia - Mónica Rueda

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¿Quién debe garantizar la seguridad de los trabajadores?

La prevención requiere la participación de la administración, el consejo de administración y las empresas contratistas.

La administración debe gestionar y supervisar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), mientras que el consejo de administración tiene entre sus funciones respaldar la asignación de recursos financieros, técnicos y humanos.

Por su parte, los contratistas deben garantizar la protección de sus trabajadores, cumplir las normas laborales y coordinar las medidas de prevención con la copropiedad.

¿Cómo prevenir accidentes laborales en una propiedad horizontal?

Entre las medidas planteadas están las inspecciones periódicas, la capacitación del personal, la entrega de Elementos de Protección Personal (EPP), el mantenimiento preventivo y la señalización de áreas que puedan representar un peligro.

También se recomienda establecer protocolos para el manejo de residuos y sustancias químicas, fortalecer las pausas activas y capacitar a los trabajadores sobre la manipulación de cargas.

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Las copropiedades también deben contar con planes de emergencia y verificar que las empresas contratistas mantengan vigentes las afiliaciones y los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral, incluida la ARL, EPS y AFP.

