“Temo por mi vida y la de mis hijos”: senadora Martha Peralta denuncia amenaza de muerte

La senadora Martha Peralta denunció que recibió una llamada en la que fue amenazada de muerte y en la que, según aseguró, también se habrían referido a sus hijos. A través de un video publicado en sus redes sociales, la congresista aseguró que teme por su vida y la de sus familiares.

“Acabo de recibir una llamada de amenaza en contra de mi vida. Se meten con mis hijos. No saben lo que me costó hacer este video porque siento miedo por mi vida, siento miedo por la vida de mis familiares, y no alcanzo a creer cómo, por diferencias políticas, podemos llegar a este nivel, de amenazar, de querernos silenciar, de perseguir, de que sigan esos mensajes y esa persecución política en redes sociales”, señaló la senadora.

Acabo de recibir una llamada en la que me amenazaron de muerte. Tengo miedo por mi familia y por mi vida. Tras tantos ataques racistas y mensajes de odio, lo digo con claridad: esto es persecución política. Las autoridades ya conocen el caso. Ninguna diferencia política debe… pic.twitter.com/rFGJjHFd7m — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) September 29, 2026

Además, señaló que la situación ya fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

“He puesto la situación en conocimiento de las autoridades competentes, la fiscalía, la policía, la unidad nacional de protección, y espero queden con los responsables de este acto. Y aquí nosotros vamos a seguir resistiendo, pero sí temo por mi vida y la de mis hijos, mi familia”, agregó.



Finalmente Peralta aseguró a través de su cuenta de X que se trata de “persecución política” y señaló que, ninguna diferencia política debe tramitarse mediante la violencia.