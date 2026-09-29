Veeduría denuncia a la excongresista María José Pizarro por escándalo de la UNGRD

La Veeduría Ciudadana Nacional, Control Social y Efectivo “Ver-control”, presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal para que se investigue la posible participación de la exsenadora María José Pizarro en el caso de corrupción de la UNGRD. La denuncia fue radicada por su presidente, Juan Carlos Calderón España.

La solicitud se basa en el fallo del Consejo de Estado que decretó, en primera instancia, la pérdida de investidura del expresidente del Senado Iván Name Vásquez. En esa decisión, el nombre de la senadora Pizarro aparece 85 veces, debido a su papel como primera vicepresidenta del Senado durante el trámite de la reforma pensional.

María José Pizarro Foto: María José Pizarro X

Según la Veeduría, Pizarro presidió la mayor parte de las sesiones plenarias en las que se discutió la reforma pensional y participó en la organización de la agenda legislativa que permitió presuntamente que el proyecto avanzara en el tiempo requerido.

"Como veeduría, nuestro deber es poner en conocimiento de las autoridades los hechos que merecen ser esclarecidos. No estamos emitiendo una condena. Pedimos que sea la justicia la que determine si hubo o no responsabilidad", agregó el presidente de la veeduría, Juan Carlos Calderón España.



Por esta razón, la veeduría pidió a la Fiscalía establecer si existieron comunicaciones o algún acuerdo entre María José Pizarro, Iván Name o funcionarios de la UNGRD relacionado con el trámite de la reforma pensional.

Además, lo que se busca determinar es si Pizarro recibió dinero, cargos, contratos u otro tipo de beneficio, y si su nombre aparece en las declaraciones entregadas por personas procesadas o colaboradores dentro del caso de corrupción de la UNGRD.

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La Veeduría pidió además incorporar al proceso el fallo del Consejo de Estado, junto con las actas y las grabaciones de las sesiones plenarias del Senado. Entre las conductas que solicita investigar están el concierto para delinquir agravado y el cohecho propio.

María José Pizarro Foto: cortesía

Frente a esta denuncia, María José Pizarro rechazó cualquier vínculo con los hechos por los que fue sancionado Iván Name.

“No permitiré que se me pretenda vincular impunemente con hechos en los que no tuve participación ni conocimiento alguno”, afirmó la exsenadora.

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Pizarro sostuvo que su actuación en la Mesa Directiva del Senado fue estrictamente institucional y que está respaldada por las actas y los registros audiovisuales oficiales. También señaló que cualquier cuestionamiento sobre su conducta debe basarse en esas pruebas y no en interpretaciones.