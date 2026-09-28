La preocupante situación de la Comisión de Acusación, ¿cómo van los procesos contra Petro?

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes atraviesa, según denunció el representante Daniel Briceño en entrevista con Recap Blu, una situación que mantiene paralizados los procesos que están bajo su competencia. El congresista aseguró que, dos meses después del inicio de la nueva legislatura, la corporación continúa sin los recursos necesarios para funcionar y que desde hace dos semanas están suspendidos los términos de más de 2.400 procesos.

Vale reocordar que esta comisión tiene entre sus funciones conocer denuncias penales y quejas disciplinarias contra el presidente, el fiscal general y magistrados de las altas cortes.

Briceño calificó la situación como preocupante y explicó que la falta de recursos estaría impidiendo avanzar en las investigaciones.

“Seguimos sin plata, seguimos sin recursos”, afirmó el representante, quien añadió que actualmente no se estaría ejecutando ninguna actuación dentro de las investigaciones.



Procesos contra el expresidente Petro

Uno de los puntos que más inquieta al congresista es la situación de los expedientes relacionados con el expresidente Gustavo Petro. Briceño aseguró que, como integrante de la comisión, actualmente no puede establecer con precisión cuántas investigaciones contra Petro permanecen activas, cuáles avanzan y cuáles fueron archivadas.



“Yo hoy sinceramente no les puedo certificar cuántos casos tiene Petro dentro de la Comisión de Acusaciones porque ni siquiera hemos tenido acceso”, manifestó.

Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto: PResidencia de la República

Entre los procesos que generan interrogantes está el relacionado con la financiación de la campaña presidencial de Petro y el empresario Euclides Torres.

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Según explicó, los integrantes de la nueva comisión no tienen acceso a los expedientes hasta que estos sean asignados formalmente por la mesa directiva y la secretaría a los respectivos investigadores.

“Hoy ni siquiera sabemos cuál fue el estado en que la comisión de acusaciones pasada dejó todas las investigaciones contra el señor Gustavo Petro”, sostuvo.

El representante también mencionó que, según una denuncia de su compañero Hernán Cadavid, al cierre del año pasado habrían sido archivados más de 16 procesos contra Petro. Sin embargo, aclaró que no puede confirmar si entre esos expedientes se encontraba el relacionado con la financiación de la campaña o el de Euclides Torres.

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La situación expuesta por Briceño se produce mientras la propia Cámara mantiene publicada una resolución del 11 de septiembre de 2026 mediante la cual se suspendieron los términos judiciales y la atención al público en la Comisión de Investigación y Acusación.

“Yo espero que por lo menos en un mes estemos hablando de que ya se repartieron los procesos y que ya algo se está impulsando”, concluyó.