Alerta por falta de recursos en la Comisión de Acusación: hay 2.450 procesos activos

La falta de recursos presupuestales ha frenado el reparto de los 2.450 procesos que actualmente están en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, según alertó el representante Daniel Briceño.

“Desde la llegada del nuevo congreso, pues, lo que se encontró en la comisión de acusación es una comisión sin recursos, una comisión sin plata, pero, sobre todo, una comisión que no está siendo atendida por nadie en el Congreso de la República. Nosotros hemos hablado de esto varias veces con el presidente de la comisión, con las autoridades, pero no ha pasado nada. (…) en este momento hay parálisis”, afirmó el congresista.

Comisión de Acusación - Foto: Comisión de Acusación

Según Briceño, la falta de esos equipos ha impedido que los expedientes sean repartidos.

“Usted no puede actuar como comisión de acusaciones, que es una autoridad investigativa sin estos recursos, porque, pues, no se va a poder ejercer la labor. Esto ha hecho que no se puedan repartir los procesos. Y hoy hay 2450 procesos que no están avanzando, y que muchos de ellos, porque no hay suspensión de términos en este momento, pues, se pueden ir camino a la prescripción, porque ni siquiera hemos podido saber el estado de la mayoría”, agregó.



El congresista señaló además que, hasta ahora, los nuevos integrantes únicamente han podido avanzar en la aprobación de algunas proposiciones y advirtió que ninguno tiene todavía procesos asignados.

“Por eso estamos diciendo, tanto al presidente de la Cámara como a el Ministro de Hacienda, doctor Miguel Gómez, es como revisemos esta situación, porque es una actividad esencial donde se investigan magistrados de altas cortes, expresidentes en la misma Fiscalía General de la Nación, y no se está pudiendo hacer, esto va camino a la impunidad, y es lo que yo estoy advirtiendo después de un mes en el que no ha sido posible tener comunicación con absolutamente nadie”, agregó.

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Quiero comunicarle al país que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes lleva más de 1 mes en completa parálisis por falta de recursos. Son 2.450 procesos contra expresidentes, magistrados de altas cortes y la Fiscal General de la Nación que no han podido ser… — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) September 7, 2026

La solicitud que llegó al Ministerio de Hacienda

La situación ya había sido puesta en conocimiento del Gobierno. En una carta enviada el pasado 19 de agosto, el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación, Carlos Alberto Cuenca, solicitó al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, la asignación de recursos presupuestales para garantizar el funcionamiento de la Comisión y el trámite de los procesos.

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En el documento, Cuenca solicita que los recursos sean girados “en el menor tiempo posible”, al advertir que debe cumplir términos procesales “perentorios e improrrogables”.

Briceño aseguró que, pese a la comunicación enviada al Ministerio de Hacienda, hasta el momento los recursos no han sido asignados.

“Lo que nosotros le estamos pidiendo tanto al Ministerios como al presidente de la Cámara y a todas las autoridades que tienen que ver en esto, es que actúen de forma inmediata, porque el país va camino a la impunidad, tras de que la comisión, pocos resultados le ha entregado a Colombia desde 1991, pues ahora sí que menos”, afirmó.