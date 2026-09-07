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Un nuevo capítulo para fortalecer las relaciones: Cancillería por visita de Marco Rubio

El lugar del encuentro diplomático será la sede de la Presidencia en el Batallón Paraíso en donde se abordarán temas de comercio, seguridad regional, lucha contra el narcotráfico, entre otros.

Marco-Rubio-AFP.png
Marco Rubio
Foto: AFP
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

Barranquilla se alista para recibir este martes 8 de septiembre una visita clave para las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. El secretario de Estado de la administración de Donald Trump, Marco Rubio, visitará la capital del Atlántico para sostener un encuentro con el presidente Abelardo De La Espriella y el canciller Omar Bula Escobar.

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“Buscaremos relaciones sólidas, constructivas y mutuamente beneficiosas con nuestros socios y amigos… Por ello, daremos especial importancia a la diplomacia económica y comercial: atraer inversión, abrir mercados, promover nuestras exportaciones, impulsar el turismo, la tecnología y la innovación, y generar nuevas oportunidades para nuestros ciudadanos y nuestras empresas”, aseguró el Ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar.

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Para el gobierno, este encuentro simboliza una nueva etapa en las relaciones bilaterales con el principal socio comercial de Colombia. Esto se suma a varias decisiones en materia de seguridad como la entrada del país al Escudo de las Américas, el mecanismo de cooperación internacional para la lucha contra los grandes carteles del narcotráfico.

“Espero que esta relación bilateral pueda seguir creciendo en pro del crecimiento económico de nuestro país y que esto redunde en el bienestar de todos los colombianos”, acotó la embajadora colombiana en Estados Unidos, María Consuelo Araujo.

El lugar del encuentro diplomático será la sede de la Presidencia en el Batallón Paraíso en donde se abordarán temas de comercio, seguridad regional, lucha contra el narcotráfico, entre otros.

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