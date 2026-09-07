Barranquilla se prepara para la visita de Marco Rubio: avanzada de EE.UU ya está en la ciudad

Hasta el más mínimo detalle están ultimando las autoridades en Barranquilla, junto a una avanzada del Gobierno de Estados Unidos que viajó a la capital del Atlántico para garantizar que la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, se desarrolle con total normalidad y sea un éxito su encuentro con el presidente Abelardo De La Espriella.

Fuentes confirmaron a Blu Radio que agentes de seguridad, funcionarios del cuerpo diplomático y del Departamento de Estado americano arribaron días atrás a la capital del Atlántico y desde entonces han estado preparando la anunciada cita entre Rubio y De La Espriella.

Para el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, la llegada de Rubio será un hito para Barranquilla, pues considera que, la de esta semana, será la visita internacional más importante que atenderá el presidente durante su mandato, teniendo en cuenta los temas vitales que se abordarán, como seguridad, la lucha contra el narcotráfico y la relación comercial entre ambos países.

"Sin ninguna duda, esto marca un hito en esa escogencia de Barranquilla como sede alterna de gobierno, pues ellos tienen una agenda muy poderosa, que tiene que ver básicamente con la lucha contra el narcotráfico y la fumigación, porque seguramente el gobierno de Estados Unidos está empeñado en la disminución del consumo de drogas en su país", expresó Verano.



La lucha contra el terrorismo y la ayuda para las víctimas del terremoto en Colombia también serían tema de conversación; sin embargo, el gobernador Verano pide plantear durante el diálogo la posibilidad de que Barranquilla vuelva a tener un consulado norteamericano para no depender exclusivamente de la Embajada en Bogotá, lo cual en ocasiones dificulta operaciones y trámites consulares.

“Tenemos todo para dar vida a esta iniciativa, que haría que la relación entre las dos naciones sea más fluida y fortalecería los lazos de cooperación, comercio e intercambio entre nuestros pueblos. Barranquilla está llamada a consolidarse como la capital de un Atlántico para el mundo, y un consulado estadounidense sería un paso trascendental para esa proyección internacional”, afirmó.

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Beneficio comercial

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, dice que de esta visita se espera una mejor relación comercial entre ambos países, del que también se beneficien las empresas del departamento y el Caribe.

Uno de los beneficiados sería el sector hotelero que en Atlántico lidera Mario Muvdi, presidente de la junta directiva de Cotelco Atlántico. Opina Muvdi que la visita de Marco Rubio, junto a más funcionarios del Departamento de Estado, es una gran noticia que le abre muchas puertas a nivel internacional a la ciudad, y por ende aumenta la oportunidades para su gremio.

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"Obviamente los hoteles de alta gama han tenido un buen movimiento por todas las reuniones que se han hecho. Barranquilla sigue siendo una ciudad de eventos, por ejemplo, Sabor Barranquilla, que lo tuvimos hace poco, la reunión de alcaldes del BID y otros que se han desarrollado. Esto abre camino para que se siga mostrando la ciudad en todos los avances que ha tenido en la infraestructura turística y seguir atendiendo, como lo sabemos hacer nosotros en Barranquilla, con una sonrisa siempre", expresó Muvdi.

Vale decir que, durante la visita de Marcos Rubio a Barranquilla, no se descartan algunos recorridos por sitios emblemáticos de la capital del Atlántico.