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Marco Rubio visitará a Colombia: 3 septiembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 3 de septiembre de 2026:

  • Marco Rubio visitará a Colombia para reunirse con el presidente Abelardo De La Espriella.
  • Un temblor de 4.2 sacudió buena parte del Santander.
  • Futuro de los pasaportes en el país: Gobierno aclara cuánto stock queda luego de fallo judicial.
  • En entrevista con Noticias Caracol, María Claudia Tarazona habló del magnicidio de Miguel Uribe Turbay y afirmó que el Gobierno Petro sabía que harían un atentado contra su esposo.
  • El partido Alianza Verde se declara independiente frente al Gobierno de Abelardo De La Espriella.

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