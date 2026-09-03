Marco Rubio visitará a Colombia: 3 septiembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 3 de septiembre de 2026:



Marco Rubio visitará a Colombia para reunirse con el presidente Abelardo De La Espriella.

para reunirse con el presidente Abelardo De La Espriella. Un temblor de 4.2 sacudió buena parte del Santander.

sacudió buena parte del Santander. Futuro de los pasaportes en el país: Gobierno aclara cuánto stock queda luego de fallo judicial.

Gobierno aclara cuánto stock queda luego de fallo judicial. En entrevista con Noticias Caracol , María Claudia Tarazona habló del magnicidio de Miguel Uribe Turbay y afirmó que el Gobierno Petro sabía que harían un atentado contra su esposo.

y afirmó que el Gobierno Petro sabía que harían un atentado contra su esposo. El partido Alianza Verde se declara independiente frente al Gobierno de Abelardo De La Espriella.