Marco Rubio visitará a Colombia: 3 septiembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 3 de sept, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 3 de septiembre de 2026:
- Marco Rubio visitará a Colombia para reunirse con el presidente Abelardo De La Espriella.
- Un temblor de 4.2 sacudió buena parte del Santander.
- Futuro de los pasaportes en el país: Gobierno aclara cuánto stock queda luego de fallo judicial.
- En entrevista con Noticias Caracol, María Claudia Tarazona habló del magnicidio de Miguel Uribe Turbay y afirmó que el Gobierno Petro sabía que harían un atentado contra su esposo.
- El partido Alianza Verde se declara independiente frente al Gobierno de Abelardo De La Espriella.