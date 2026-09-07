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Alcalde de Ocaña tras ataque al Ejército: “El Estado va tener que replantear cómo responde”

El mandatario local, Emiro Cañizares, instó al Gobierno Nacional a diseñar nuevas estrategias de seguridad ante las cambiantes dinámicas del conflicto armado en el Catatumbo tras el atentado del ELN.

Atacan batallón militar en Ocaña, N. Santander_ reportan explosivos y rafagas de fusil.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

Tras el ataque del ELN en Ocaña, Norte de Santander, que dejó tres militares asesinados en el cantón militar El Trapiche, el alcalde Emiro Cañizares pidió al Gobierno Nacional replantear la estrategia de seguridad para enfrentar las nuevas modalidades de violencia, entre ellas el uso de drones por parte de grupos armados ilegales.

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El ataque ocurrió el pasado viernes en el oriente del país y también generó afectaciones y zozobra entre la población civil debido a la cercanía del cantón militar con la Universidad Francisco de Paula Santander. Ante la situación, la Fuerza Pública desplegó operaciones por tierra y aire para responder a la ofensiva.

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En diálogo con Mañanas Blu, Cañizares advirtió que el uso de drones representa un nuevo desafío para las autoridades y obliga a revisar las capacidades de defensa en regiones como el Catatumbo.

“Esta situación de los drones no existía hace algunos años y nos lleva, seguramente el Estado colombiano va a tener que repensar la forma de actuar frente a estos nuevos hechos que se están presentando”, afirmó el alcalde de Ocaña.

Alcalde de Ocaña pide fortalecer la seguridad

Luego del atentado del ELN, el mandatario local pidió aumentar las capacidades de seguridad, inteligencia y reacción de la Fuerza Pública en Ocaña, una ciudad considerada estratégica por su ubicación y cercanía con el Catatumbo.

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El Gobierno Nacional hizo presencia en la zona con el ministro de Defensa y la cúpula militar, mientras las autoridades avanzan en la evaluación de las medidas necesarias para responder a las nuevas dinámicas del conflicto armado. Para Cañizares, Ocaña requiere un fortalecimiento especial de las instituciones de seguridad debido a las problemáticas que enfrenta la región.

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“Ocaña es una ciudad que debería tener un distrito especial de Policía que debería tener mayores capacidades en materia de inteligencia y demás”, puntualizó el funcionario.

Atacan batallón militar en Ocaña, N. Santander_ reportan explosivos y rafagas de fusil.jpg

Preocupación por la población civil

Uno de los principales llamados del alcalde está relacionado con la protección de los habitantes de Ocaña, especialmente porque los enfrentamientos y operaciones militares pueden desarrollarse cerca de zonas residenciales, instituciones educativas y sectores comerciales.

Cañizares señaló que la reacción de la Fuerza Pública es necesaria para responder a los ataques de los grupos armados, pero insistió en que las autoridades deben garantizar la protección de los civiles que quedan en medio de estas situaciones. “Es un momento difícil, complejo. Está la sociedad civil de por medio, que no es usual que una persona vea escenas como las que se presenciaron”, explicó.

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El mandatario también hizo referencia al impacto que tuvieron los sobrevuelos de aeronaves militares durante la respuesta al ataque. “Desde luego, la reacción que tuvo que hacer la Fuerza Pública para la defensa es entendible, pero es complejo para menores de edad, para la población civil, escuchar un helicóptero, escuchar un avión actuando”, agregó.

Ocaña, Norte de Santander
Ocaña, Norte de Santander //
Foto: Alcaldía de Ocaña

Economías ilegales, en el centro del conflicto

Más allá de las acciones militares, el alcalde de Ocaña sostuvo que la estrategia del Estado frente a la violencia en el Catatumbo debe abordar las causas económicas que permiten la permanencia de los grupos armados ilegales. Cañizares señaló que, después de años de diferentes intentos de pacificación en la región, se requiere una estrategia integral que combine seguridad, desarrollo económico y fortalecimiento institucional.

“Cualquier intervención del Estado en territorios no solamente como nosotros, también en el Bajo Cauca, en Caquetá, en Putumayo, deben tener una estrategia de integralidad, de integralidad que permita que estos desarrollos se potencien como nodos de desarrollo”, sostuvo.

El alcalde insistió en que las economías ilegales son uno de los principales factores que alimentan la violencia y permiten la financiación de las estructuras armadas: “Cuál es la columna vertebral del problema: las economías ilegales. El día que se desmonten, dejaríamos de estar hablando de estos temas”, concluyó.

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