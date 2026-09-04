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Ataque en Ocaña con drones: Recap Blu, programa del 4 de septiembre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Blu Radio referencia - Micrófono de Blu Radio - Cabina de Blu Radio
Blu Radio referencia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 5 de sept, 2026

Estos fueron los temas tratados este 4 de septiembre, en Recap Blu:

  • Hugo Guerrero, secretario de Gobierno de Ocaña, Norte de Santander, habló sobre el ataque registrado contra el Batallón de Infantería N.° 15 “General Francisco de Paula Santander” y la situación de orden público en el municipio.
  • En Ocaña decretaron el toque de queda hasta la mañana del sábado por el ataque con drones. Señalan al ELN como el responsable.
  • Capturaron en Ocaña, Norte de Santander, a alias ‘Firu’, un francotirador del ELN que habría participado en la planeación de un atentado contra el presidente De La Espriella.
  • El presidente Abelardo De La Espriella realizó una advertencia al gobernador de Nariño por posibles diálogos con grupos ilegales.
  • Problemas de movilidad en Bogotá, especialmente en la calle 80. Reportan demoras en TransMilenio de hasta dos horas.

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