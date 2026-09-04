Ataque en Ocaña con drones: Recap Blu, programa del 4 de septiembre de 2026

Actualizado: 5 de sept, 2026
Estos fueron los temas tratados este 4 de septiembre, en Recap Blu:
- Hugo Guerrero, secretario de Gobierno de Ocaña, Norte de Santander, habló sobre el ataque registrado contra el Batallón de Infantería N.° 15 “General Francisco de Paula Santander” y la situación de orden público en el municipio.
- En Ocaña decretaron el toque de queda hasta la mañana del sábado por el ataque con drones. Señalan al ELN como el responsable.
- Capturaron en Ocaña, Norte de Santander, a alias ‘Firu’, un francotirador del ELN que habría participado en la planeación de un atentado contra el presidente De La Espriella.
- El presidente Abelardo De La Espriella realizó una advertencia al gobernador de Nariño por posibles diálogos con grupos ilegales.
- Problemas de movilidad en Bogotá, especialmente en la calle 80. Reportan demoras en TransMilenio de hasta dos horas.