Riesgo de apagón: ya dejó de llover el equivalente a 18 días de consumo de energía

Apenas comenzó la etapa más crítica del fenómeno de El Niño y ya los embalses de las hidroeléctricas, que proveen la mayor parte de la energía en Colombia, están por debajo de los niveles que tenían durante el verano de 2015-2016, cuando el país estuvo muy cerca de un apagón.

De hecho, según los cálculos de XM, hoy el país ya tiene un faltante de aportes de agua equivalente a unos 18 días de consumo de energía.

Si todo sigue como va, la proyección oficial es que buena parte de los embalses del país caerá por debajo de sus mínimos históricos y el nivel agregado del sistema podría llegar al 15,7% entre abril y junio del próximo año. La situación es crítica y el riesgo de apagón sigue vigente.

"Esta situación representa un riesgo significativo para la atención confiable y segura de la demanda eléctrica, debido a la incertidumbre asociada a la capacidad de producción de las plantas hidráulicas con niveles de almacenamiento tan reducidos y de su recuperación en caso de extenderse la condición de aportes deficitarios que afecten la senda de invierno", señaló XM.



Este es el panorama que está detrás del anuncio del presidente Abelardo De La Espriella del plan Energía Ya y de la decisión de su Gobierno de activar oficialmente el estatuto para situaciones de riesgo de desabastecimiento. Ese estatuto permite que desde el centro de control del sistema se defina quién debe generar electricidad y quién debe guardar agua en los embalses.

Publicidad

Por ejemplo, el cálculo de XM es que se van a necesitar más de 97 GWh/día de energía térmica si se quiere sobrevivir al verano sin apagones, pero hasta ayer la generación térmica estaba en 52,5 GWh/día. Esa es una de las primeras situaciones que el plan Energía Ya tendrá que resolver.

"La activación del mecanismo corresponde a una medida preventiva orientada a preservar la confiabilidad y asegurar el abastecimiento de energía eléctrica. El inicio del período de riesgo de desabastecimiento no implica, por sí mismo, la existencia de una situación de racionamiento programado", explicó la CREG en una circular dirigida al sector este fin de semana.

La generación de energía, sin embargo, es apenas una parte del problema. Otra alerta enorme es el consumo de electricidad, que sigue en niveles máximos en medio de las temperaturas récord de varias regiones del país.

Publicidad

Aunque el gobierno y la CREG ya pusieron en marcha, dentro del plan Energía Ya, un programa de incentivos y sanciones económicas para el ahorro de energía, el informe del gestor del mercado advierte sobre la necesidad de campañas masivas de ahorro, sobre la necesidad de campañas de gestión de demanda con industria, comercio y hogares para disminuir consumos entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, y también sugiere la necesidad de evaluar un direccionamiento sobre las exportaciones de energía; en otras palabras, definir si se le sigue vendiendo o no electricidad a Ecuador.

Hoy en día la demanda de energía supera en más de 7,2 GWh/día las obligaciones de energía en firme pactadas en el sistema, es decir que no bastará con poner a generar las plantas que están obligadas a hacerlo, y el país requerirá un esfuerzo importante en los próximos meses.