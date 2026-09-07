Petro habría intentado comprar una casa en La Calera con su nacionalidad italiana

El periodista Felipe Zuleta reveló en Mañanas Blu que el expresidente Gustavo Petro habría intentado comprar una vivienda de alta gama en el conjunto residencial Arboreto, ubicado en La Calera, Cundinamarca, utilizando su nacionalidad italiana para realizar el acercamiento inicial con una agencia inmobiliaria. Según el relato entregado por Zuleta, un agente de bienes raíces habría recibido días atrás una llamada en la que le informaron que un ciudadano italiano estaba interesado en comprar una casa en ese conjunto residencial.

Las viviendas de Arboreto, de acuerdo con la información expuesta durante el programa, tendrían precios que oscilarían entre los $2.200 millones y los $2.800 millones.

Así habría sido el acercamiento para comprar la casa

Zuleta contó que el supuesto comprador italiano habría establecido una condición particular para conocer las viviendas disponibles: las casas que fueran mostradas debían estar desocupadas o, en caso de encontrarse habitadas, sus residentes no debían estar presentes durante la visita.

El periodista aseguró que el ciudadano italiano finalmente habría acudido a conocer una de las propiedades y que, posteriormente, el agente inmobiliario habría informado al propietario que el interesado era Gustavo Petro. La vivienda que habría visitado Petro tendría un precio inicial de unos $2.600 millones, según la versión entregada por Zuleta. El propietario, quien según el periodista sería un colombiano que actualmente reside fuera del país, habría rechazado la posibilidad de venderle la propiedad al expresidente.



De acuerdo con el relato, tras conocer la identidad del supuesto comprador, el propietario habría alertado a otros residentes del conjunto sobre el interés de Petro en adquirir una vivienda allí.

¿Por qué habría utilizado su nacionalidad italiana?

Uno de los aspectos que generó preguntas durante la conversación en Mañanas Blu fue la identidad con la que presuntamente se habría presentado el comprador ante la inmobiliaria. Según el relato de Felipe Zuleta, Petro habría buscado presentarse como un ciudadano italiano, lo que habría permitido mantener en reserva, al menos inicialmente, su condición de expresidente y evitar que su identidad generara sospechas o reparos entre los propietarios.

Publicidad

El contexto cobra especial relevancia porque Petro fue incluido por el Gobierno de Estados Unidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como lista Clinton, en octubre de 2025. Esta circunstancia habría generado inquietud entre los residentes del conjunto, de acuerdo con la versión entregada por el periodista.

Además, durante la conversación surgió la pregunta sobre la eventual forma de pago de la propiedad. Zuleta señaló que tendría dos versiones sobre ese punto y reconoció que no estaba claro si se había hablado específicamente de un pago en efectivo..

Otras casas también habrían sido descartadas

Según el relato del periodista, en ese momento habría tres viviendas disponibles para la venta en el conjunto residencial. Después de que el propietario conociera la identidad del supuesto comprador, las otras personas que tenían propiedades en venta también habrían manifestado que no estaban interesadas en concretar una operación con Petro.

Publicidad

La situación habría generado preocupación entre algunos residentes del conjunto, quienes, según Zuleta, llegaron a expresar temor por posibles consecuencias derivadas de una eventual venta al expresidente. El periodista también relacionó la vivienda que habría visitado Petro con una fotografía publicada anteriormente por el exmandatario, en la que aparece sentado sobre una piedra. Según su versión, la imagen habría sido tomada en el jardín de la casa que presuntamente estaba interesado en comprar.