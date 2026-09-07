Gobernadora del Chocó por cita con empresarios tras terremoto: "No podemos volver al 9 de agosto"

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, de cara a la visita del presidente Abelardo De La Espriella junto a once de los empresarios más destacados del país, planteó que la reconstrucción del departamento tras el sismo del pasado 10 de agosto debe convertirse en una oportunidad histórica para cerrar brechas de desigualdad.

Entre la delegación empresarial que asiste se encuentran figuras de gran peso como Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, David Vélez y Juan Carlos Mora, entre otros líderes del sector privado.

Frente a este encuentro histórico, en diálogo con Mañanas Blu, la mandataria fue enfática al definir el norte que debe tener la reconstrucción: "No podemos volver al 9 de agosto, es decir, un día antes del sismo y volver a ese momento no es solamente la infraestructura que teníamos o que no teníamos, sino también la un poco la invisibilidad en torno a las potencialidades que tiene el departamento". Con esto, la gobernadora insiste en que no se debe simplemente reconstruir la precariedad previa, sino generar un verdadero cambio estructural de mediano plazo para la región.

Terremoto en Chocó Foto: AFP

Apadrinamiento por sectores y el reto de la vivienda

Para lograr este objetivo, la administración departamental propone un modelo donde el sector privado actúe bajo la figura de "padrinos" para liderar proyectos específicos de infraestructura y desarrollo.



En el sector educativo, firmas como Vélez Reyes Plus (liderada por David Vélez y Nu Bank) ya han manifestado su intención de enfocar allí sus aportes. Según explicó Córdoba, "el planteamiento no es solo vamos a reconstruir la escuela... sino plantear una infraestructura educativa coherente con el territorio, digna, pero también unos elementos de calidad".

Este esquema de apadrinamiento también busca aplicarse al Hospital San Francisco de Asís (único centro de salud de segundo nivel en el departamento) para dotarlo y expandirlo a servicios de tercer nivel mediante inversión privada. Así mismo, el plan contempla el enorme reto de intervenir unas 32,000 unidades habitacionales afectadas por el sismo (reparando cerca de 28,000 y reconstruyendo 6,000 en su totalidad) bajo estrictos criterios de vivienda digna.

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Romper el ciclo de la violencia con inversión y empleo formal

Otro de los ejes prioritarios del plan es transformar la dura realidad laboral de Quibdó, una capital que registra una tasa del 28% de desempleo general, un 34% de desempleo juvenil y un preocupante 65% de informalidad laboral.

La gobernadora busca que los empresarios no limiten su presencia a la ayuda humanitaria temporal, afirmando que es fundamental "que los empresarios no solamente encuentren un escenario para la filantropía, que es muy importante... pero que también se pueda plantear una hoja de ruta en torno a la inversión y la inversión lo que hace es generar, por supuesto, una cadena de valor al interior".

La mandataria argumentó de forma contundente que la inversión productiva y la presencia del Estado son las únicas herramientas reales para arrebatarle el territorio a la criminalidad: "Si no hacemos inversión, pues claramente no empujamos o no hacemos fuerza para que se tengan que estabilizar servicios. Si no estabilizamos servicios, la gente cree que no hay presencia del Estado, lo siente así. Entonces, los grupos toman el espacio".

Daños en las edificaciones en Chocó. Foto: EFE.

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Impulso energético y la central hidroeléctrica del norte

La propuesta de desarrollo del Chocó incluye también proyectos en sectores clave como transporte, agricultura, turismo y logística. Sin embargo, la gran apuesta del departamento frente a la actual angustia por la estabilidad energética nacional es su potencial hidroeléctrico, favorecido por ser catalogado como el segundo lugar más lluvioso del mundo.

La gobernación tiene estructurado un proyecto para construir una central hidroeléctrica en el norte del departamento, concretamente entre Unguía y Acandí.

Esta obra no solo solucionaría la interconexión y mejoraría las condiciones de vida de municipios locales que hoy se encuentran no interconectados, sino que, por su cercanía fronteriza con Panamá, permitiría comercializar excedentes de energía al exterior. Este plan de desarrollo integral se complementaría con incentivos de ingreso al territorio, beneficios tributarios y el fortalecimiento regulatorio del mecanismo de Obras por Impuestos para acelerar los frentes de obra privados sin afectar su flujo de caja ordinario.

Escuche aquí la entrevista: