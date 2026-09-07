Presidente De La Espriella anuncia 15 capturas en las últimas 24 horas

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que la fuerza pública logró 15 capturas en las últimas 24 horas en diferentes zonas del país. El presidente asegura que la ofensiva contra los grupos armados y bandas delincuenciales continuará.

“En las últimas 24 horas logramos 15 capturas y sacamos de circulación 2 armas, 58 municiones, 26 proveedores, 43 detonadores eléctricos y un depósito ilegal. Seguimos golpeando con fuerza el narcotráfico: 589 kg de marihuana incautados, 2.340 kg de hoja de coca, 21.706 galones de insumos líquidos y 570 kg de insumos sólidos, además de 15 laboratorios para procesamiento de pasta base de coca afectados”, fue el balance entregado por el presidente.

En el departamento del Putumayo se incautaron además 6.340 galones de crudo que iban a ser utilizados para la refinación ilícita.

“Desde el 7 de agosto, nuestra Fuerza Pública acumula 15.401 capturas, 71.873 kg de estupefacientes incautados, 1.595 armas de fuego fuera de circulación y 1.407,3 hectáreas de coca erradicadas”, agregó el jefe de Estado.