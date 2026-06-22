¿Petro saldrá de la Lista Clinton? Es “bastante probable”, dice el senador Bernie Moreno

El senador republicano Bernie Moreno afirmó que existe una alta probabilidad de que el presidente Gustavo Petro sea excluido de la lista Clinton en las próximas semanas, siempre y cuando el proceso de transición de gobierno avance de manera adecuad.

Durante una entrevista concedida a Noticias Caracol, Moreno señaló que la eventual salida de Petro de la lista dependerá de lo que ocurra en las próximas cinco o seis semanas en el proceso de transición para el cambio de gobierno. “Yo creo que eso es posible y probable. Obviamente lo que es importante es qué pasa sobre las próximas cinco semanas con las investigaciones, pero yo creo que está yendo muy bien”, afirmó el legislador por el estado de Ohio.

El senador reveló que recientemente sostuvo una conversación telefónica con el mandatario estadounidense, Donald Trump, tras los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia, durante la cual incluso conectó al presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien recibió felicitaciones por su victoria electoral e invitación a una futura reunión en la Casa Blanca.

Presidente Gustavo Petro. Foto: EFE.

Moreno también destacó que se abre una nueva etapa para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, expresando su expectativa de que el próximo gobierno fortalezca la cooperación bilateral y participe activamente en la iniciativa denominada “Escudo de las Américas”, una estrategia regional enfocada en seguridad y lucha contra el narcotráfico.



Sin embargo, el aspecto que más llamó la atención fue el cambio de tono del senador respecto al presidente Petro. En anteriores ocasiones, Moreno había sido uno de los críticos más severos del saliente mandatario colombiano. Esta vez, en contraste, aseguró que Petro “quiere mucho a Colombia” y manifestó su confianza en que garantizará que el proceso de transición se desarrolle correctamente.

“Yo creo que el presidente Petro quiere mucho a Colombia, quiere mucho al pueblo de Colombia. Y yo creo que va a garantizar que todo salga bien en las próximas cinco o seis semanas. Y yo creo que es bastante probable que el presidente Petro salga de esa lista OFAC”, declaró.

El presidente Petro fue incluido en la lista OFAC en octubre pasado, en medio de una tensión diplomática con la administración Trump. La medida también alcanzó al ministro del Interior, Armando Benedetti; a la primera dama, Verónica Alcocer; y a su hijo Nicolás Petro.