“Algunas etapas ya vencieron”: presidente CNE sobre anuncio de Cepeda de impugnar 33.000 mesas

El proceso de escrutinio en Colombia avanza hacia su fase definitiva, alcanza ya un 99% de ejecución en el nivel municipal. En medio del debate público generado por el anuncio del candidato Iván Cepeda sobre la posible impugnación de 33.000 mesas, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), magistrado Cristian Quiroz, enfatizó en la naturaleza estrictamente técnica y legal del sistema electoral y advirtió que los plazos para ciertas reclamaciones ya han expirado.

En declaraciones a Mañanas Blu, con Néstor Morales, el magistrado Quiroz explicó que el escrutinio municipal, encargado a jueces y notarios, se encuentra prácticamente consolidado. “En este momento ya están escrutadas 117.000 de las 119.000 mesas que había instaladas en Colombia; es decir, queda menos del 1% por escrutar”, detalló el funcionario, subrayando el rigor con el que las instituciones han gestionado la jornada.

Sobre el anuncio de las 33.000 impugnaciones, el presidente del CNE fue enfático respecto a las limitaciones temporales del sistema.

“El proceso electoral en Colombia tiene unas etapas preclusivas. Hay algunas reclamaciones que tienen que hacerse ahí en la mesa, porque si no, ya no se podrían atender”, afirmó Quiroz, cerrando la puerta a la posibilidad de reabrir mesas de votación fuera de los términos establecidos.



Las garantías del CNE en el conteo

El magistrado recordó que la facultad de reclamar no es un acto arbitrario, sino un procedimiento regido por el artículo 192 del Código Electoral, que define taxativamente las causales procedentes. “No es un libre albedrío que tengan los abogados o los testigos; lo que se puede reclamar es taxativo”, explicó. Entre estas causales mencionó errores aritméticos, tachaduras, falta de firmas de los jurados o casos donde el número de votantes supere al censo electoral.

Ante la insistencia sobre la solicitud de algunos sectores políticos de reabrir las mesas, el magistrado Quiroz precisó que el sistema electoral colombiano está “blindado” gracias a la presencia permanente de testigos y jurados durante la jornada. “No es reabrir porque lo soliciten; sí debe tener unas causales reales. Lo que no se solicita ahí, en el momento preciso de la mesa, ya no podrá solicitarse más adelante”, reiteró.

El camino hacia la declaratoria de resultados

Respecto a la siguiente etapa, el escrutinio departamental, el presidente del CNE aclaró que las reclamaciones que se tramitan allí son estrictamente de saneamiento y deben contar con un sustento legal sólido. El magistrado recordó que, en la primera vuelta, las audiencias departamentales concluyeron con un saldo de cero reclamaciones, una muestra, según él, de la transparencia del proceso.

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“Esas son las elecciones más vigiladas en la historia de nuestro país”, sentenció Quiroz, destacando que el CNE cuenta con delegados de diversas filiaciones políticas en cada departamento, lo que garantiza el equilibrio y la neutralidad institucional.