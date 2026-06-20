CNE reporta plenas garantías para la segunda vuelta: más de 266.000 testigos vigilarán mesas

A pocas horas de la segunda vuelta presidencial que se realizará este domingo en todo el país, el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó un parte de tranquilidad a los colombianos y aseguró que existen plenas garantías para el desarrollo de la jornada democrática. Según informó José Antonio Parra, director de Inspección, Vigilancia y Control de la entidad, más de 266.000 testigos electorales estarán desplegados en los puestos de votación para vigilar el proceso.

Durante entrevista con Blu Radio, el funcionario destacó que las organizaciones políticas en contienda realizaron la postulación de sus testigos y que el CNE adelantó el proceso de acreditación correspondiente para garantizar la vigilancia electoral en la mayoría de las mesas instaladas en el territorio nacional.

“Las condiciones son de plenas garantías. Las organizaciones políticas postularon y el Consejo Nacional Electoral les acreditó más de 266.000 testigos electorales, quienes van a ejercer control en cada una de las mesas de votación establecidas en el territorio colombiano”, afirmó Parra.

De acuerdo con el directivo, el cubrimiento alcanzará más del 96 % de las mesas de votación dispuestas para la jornada electoral. En total, el país contará con cerca de 122.000 mesas, donde los testigos podrán supervisar el trabajo de los jurados, reportar cualquier incidencia y verificar el proceso de preconteo.



Mesas de votación, Registraduría. Foto: boyaca.gov.co

“Tenemos más de un 96 % de las mesas cubiertas por los partidos políticos”, señaló el funcionario.

Parra explicó además que para esta elección el Consejo Nacional Electoral autorizó que cada organización política pudiera acreditar hasta dos testigos por mesa. Gracias a esta medida, más de 35.000 mesas estarán cubiertas por dos representantes de cada campaña.

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“Estas personas son las que van a vigilar el actuar de esos jurados de votación, van a reportar incidencias y podrán presentar las reclamaciones precisamente para ir subsanando irregularidades que se hayan cometido en el proceso del preconteo”, indicó.

Más de 1.200 observadores internacionales

Otro de los aspectos destacados por el CNE es la presencia de observadores internacionales. Según Parra, Colombia contará con la misión de observación electoral más grande de su historia.

“El Consejo Nacional Electoral instaló la misión de observación internacional más grande de la historia de las elecciones en Colombia. Tenemos acreditados más de 1.200 observadores internacionales quienes van a ejercer vigilancia a todo el proceso electoral”, aseguró.

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Los observadores estarán distribuidos en diferentes regiones del país y posteriormente entregarán informes sobre el desarrollo de la jornada y las garantías ofrecidas por las autoridades electorales.

Frente a las denuncias y cuestionamientos que han surgido en los últimos días sobre posibles irregularidades, el director de Inspección, Vigilancia y Control del CNE insistió en que el sistema electoral colombiano cuenta con mecanismos de verificación que permiten auditar cada etapa del proceso.

“A la ciudadanía, un parte de tranquilidad, que el proceso electoral colombiano es totalmente trazable y verificable”, manifestó.

El funcionario explicó que, aunque la transmisión de resultados utiliza sistemas tecnológicos, la base del proceso sigue siendo manual y respaldada por documentos físicos como los formularios E-14, E-24 y E-26, los cuales pueden ser revisados por partidos, testigos y autoridades competentes.

“Los datos son totalmente trazables y verificables porque el proceso electoral colombiano es totalmente manual”, agregó.

Con este despliegue de testigos electorales, jurados de votación, comisiones escrutadoras y observadores internacionales, el Consejo Nacional Electoral reiteró su llamado a los ciudadanos para que participen con confianza en la jornada democrática y ejerzan su derecho al voto en medio de un proceso que, según la entidad, cuenta con amplios mecanismos de control y vigilancia.