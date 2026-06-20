Partido Conservador denuncia amenazas del ELN contra votantes en Nariño antes de la segunda vuelta

A pocas horas de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente, el Partido Conservador emitió una alerta sobre posibles riesgos para la libertad electoral en algunas regiones del país.

La colectividad denunció 20 de junio que en municipio de San Pablo, departamento de Nariño, integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) estarían ejerciendo presiones sobre la población civil en el marco de la segunda vuelta presidencial.

Según el pronunciamiento, los habitantes de la zona estarían siendo amenazados para evitar que apoyen al candidato presidencial Abelardo de la Espriella o que opten por el voto en blanco durante la jornada electoral prevista para este domingo.

Frente a estas denuncias, el partido solicitó presencia inmediata del Ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE), con objetivo de verificar la situación, brindar garantías de seguridad a la población y proteger el ejercicio libre del voto.



A pocas horas de abrirse las urnas, continúan las denuncias en el departamento de Nariño. En el municipio de San Pablo, el ELN está amenazando abiertamente a la población, advirtiendo que no pueden existir votos a favor del candidato Abelardo de la Espriella ni en blanco en las… — Partido Conservador (@soyconservador) June 20, 2026

La denuncia se produce apenas cinco días después de que la colectividad emitiera comunicado reciente en el que advertía sobre una presunta expansión de estructuras armadas ilegales y posibles interferencias en el proceso electoral.

En ese documento, divulgado 15 junio, el Partido Conservador manifestó preocupación por informaciones conocidas a través de miembros de la Fuerza Pública y medios de comunicación sobre supuestas presiones a electores, amenazas contra comunidades y mecanismos de control ilegal del voto en diferentes regiones del país.

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Las alertas incluían municipios de Nariño, Cauca, Caquetá, Guaviare, Huila y Chocó, entre ellos Policarpa, Ricaurte, Túquerres, Argelia, Totoró y La Vega.

Además la colectividad cuestionó que algunos integrantes de la Fuerza Pública que habrían advertido sobre riesgos para la seguridad electoral fueran relevados de sus cargos, señalando que las denuncias institucionales deben ser investigadas y atendidas por las autoridades competentes.

En su pronunciamiento, Partido Conservador hizo un llamado al Gobierno nacional, a Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las autoridades electorales para adoptar medidas que garanticen la seguridad antes, durante y después de la jornada electoral.