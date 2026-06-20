Cifra récord de testigos electorales en elecciones: 96,6 % de las mesas tendrá vigilancia ciudadana

El Consejo Nacional Electoral (CNE) terminó, en la tarde de este viernes 19 de junio, el proceso de postulación de actores electorales con una cifra histórica de ciudadanos acreditados para ejercer labores de vigilancia durante las elecciones de segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

Según el balance entregado por la autoridad electoral, las campañas presidenciales registraron 266.764 testigos electorales y 942 auditores de sistemas, una participación que permitirá cubrir el 96,6 % de las mesas de votación habilitadas en todo el territorio nacional.

La entidad destacó que este resultado fue posible gracias a la implementación de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, una herramienta tecnológica diseñada para agilizar y fortalecer los mecanismos de control y seguimiento de los procesos democráticos.

José Antonio Parra Fandiño, director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE, señaló que se trata de una de las mayores movilizaciones de vigilancia electoral registradas en una segunda vuelta presidencial. El funcionario explicó que el cierre de la plataforma se realizó con acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y que las cifras reflejan un nivel de participación sin precedentes.



De acuerdo con los datos oficiales, el Pacto Histórico postuló 139.530 testigos electorales, mientras que la campaña Defensores de la Patria registró 127.234. Del total, más de 259.000 ciudadanos estarán acreditados para ejercer funciones en las mesas de votación y más de 7.700 participarán en las diferentes comisiones escrutadoras del país.

Además, uno de los aspectos más destacados de este proceso es que la cifra de testigos creció un 30,9 % frente a la segunda vuelta presidencial de 2022. Para el Consejo Nacional Electoral, este incremento demuestra una mayor apropiación de las herramientas tecnológicas por parte de las campañas y un fortalecimiento de los mecanismos de participación y vigilancia democrática.

Otro dato para tener en cuenta durante la jornada democrática es que, por primera vez en una elección presidencial, 35.747 mesas de votación estarán acompañadas por dos testigos electorales de cada una de las campañas en competencia. La medida fue autorizada previamente por la Sala Plena del CNE con el propósito de ampliar las garantías de transparencia y control durante la jornada electoral.