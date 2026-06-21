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Iván Cepeda reconoce el preconteo, pero pide revisar e impugnar 33.000 mesas de votación

El candidato del Pacto Histórico aseguró que "es un democráta" y agradeció a las más de 12 millones de personas que votaron por él en esta jornada electoral.

Iván Cepeda
Iván Cepeda
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de jun, 2026

Más de 24 millones de personas salieron a ejercer su derecho al voto este 21 de junio y eligió a Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia. Tras conocerse los resultados del preconteo, el candidato Iván Cepeda se pronunció y aseguró que "reconocía el preconteo", pero pidió esperar el resultado del escrutinio para aceptar los resultados finales.

"Hemos afirmado que el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida todos nuestros dirigentes somos demócratas. Por esta noche debo decir lo siguiente: el preconteo lo reconocemos como un dato no oficial ni vincular, reconocemos su primer resultado pero debemos informar que nuestro grupo de testigos, abogadas y abogados están impugnando 30.000 mesas en todos el país", dijo.

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