Resultados Iván Cepeda, elecciones en Colombia 2026: ¿cuántos votos lleva?

Las elecciones en segunda vuelta para conocer al siguiente presidente de Colombia, para el periodo 2026-2030, avanzan este domingo en una jornada en la que el candidato Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda votaron y llamaron a la ciudadanía a apoyarlos.

La organización Misión de Observación Electoral (MOE) destacó "el desarrollo tranquilo de la jornada electoral" con alteraciones mínimas del orden público.

Para estas elecciones están habilitados para votar 41,4 millones de colombianos en 122.016 mesas distribuidas en 13.742 puestos de votación en todo el país.

¿Cuántos votos lleva Iván Cepeda?

Tras el cierre de las urnas a las 4:00 p. m., los jurados de votación comenzaron con el preconteo de los votos a nivel nacional y, según el CNE, esperan tener los resultados del preconteo antes de las 5:00 p. m.

Estos son los votos que llevan Iván Cepeda, según los boletines que brinda la Registraduría Nacional:



Total Votos: 5.274.674

Porcentaje: 47,88 %

Mesas escrutadas: 57.033 de 122.020

Cepeda votó temprano en el sur de Bogotá

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Cepeda llegó a media mañana al puesto de votación del Colegio San Lucas, en el suroccidente de Bogotá, entre arengas de sus seguidores y acompañado de algunos de sus principales aliados, como la exministra Susana Muhamad y la senadora María José Pizarro, su jefa de debate.

"Hemos hecho una campaña limpia, transparente, honesta en la que hemos presentado a la ciudadanía en general nuestras ideas, nuestro programa, nuestros principios, nuestro camino y destino para Colombia en los próximos años", dijo Cepeda a periodistas tras depositar su voto.

El senador izquierdista también agradeció a su electorado por movilizarse durante esta jornada electoral para "cumplir su derecho democrático" de votar, e hizo una invitación para que la jornada transcurra en tranquilidad.

Votación Iván Cepeda Foto: captura de pantalla

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Las encuestas de intención de voto para esta segunda vuelta dan en primer lugar a De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, que tiene el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, por delante de Cepeda, del partido Pacto Histórico, aliado de Gustavo Petro.

En la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda fue segundo con 9,7 millones (40,98 %).

