Ángela María Buitrago cuestionó continuidad del crimen tras beneficios de paz a grupos ilegales

Ángela María Buitrago, exministra de Justicia, aseguró en El Radar de Blu Radio que los integrantes de grupos ilegales que recibieron beneficios durante el gobierno anterior no habrían cumplido las condiciones necesarias para demostrar una verdadera voluntad de paz.

“Debían haber empezado al sometimiento, no lo hicieron. No habían cumplido absolutamente ningún elemento que permitiera decir que estaban en un proceso realmente de paz, sino que ellos seguían delinquiendo”, dijo Buitrago.

La exministra señaló además que la Ley 2272 establece condiciones relacionadas con la desmovilización y el sometimiento, por lo que consideró que la decisión de poner fin a esos procesos corresponde a las facultades del presidente de la República en materia de paz y seguridad.

Crimen organizado y control territorial

Buitrago también se refirió a la estructura de los grupos de crimen organizado y al papel que, según explicó, tenían algunos de sus integrantes dentro de esas organizaciones. Mencionó delitos como minería ilegal, extorsión, trata de personas y narcotráfico.

“Las estructuras como tal eran lo que nosotros llamamos estructuras multicrimen. El diálogo y la paz son una apuesta de Colombia, pero nunca tuvieron obviamente la intención y la verificación de todos estos hechos”, precisó la exministra.

Publicidad

Según Buitrago, estos hechos deben ser analizados por los jueces para establecer las responsabilidades correspondientes. También sostuvo que, en varios casos, se habría presentado una continuidad de las actividades delictivas.

“La paz necesita actos de paz”

Al ser consultada sobre si los beneficios otorgados durante el gobierno anterior partieron de una intención real de alcanzar la paz, Buitrago reconoció que existía esa apuesta, pero advirtió sobre la necesidad de que estuviera acompañada por acciones concretas.

Publicidad

“La intención de encontrar la paz sí estuvo, creo que las personas querían encontrar la paz. Pero la paz necesita actos de paz. Y cuando yo no veo actos de paz, pues tampoco puedo seguir insistiendo, porque la comunidad y la sociedad está en el medio”, destacó.

La exministra agregó que, mientras los grupos no demostraran actos de sometimiento y desmovilización, resultaba difícil avanzar en un proceso de paz, debido a la continuidad de las actividades criminales.

Escuche la entrevista completa aquí: