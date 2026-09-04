Mauricio Toro tilda de "sospechoso" el silencio de mujeres del Pacto ante comentarios de Racero

El partido Alianza Verde ha tomado una decisión trascendental sobre su postura política frente al Gobierno nacional, declarándose oficialmente en independencia tras una votación mayoritaria. En diálogo con Mañanas Bu, el representante a la Cámara Mauricio Toro analizó las implicaciones de esta decisión, las fuertes divisiones internas dentro de la colectividad y las crecientes tensiones con el Pacto Histórico, especialmente tras los polémicos comentarios de David Racero contra la representante Catherine Juvinao.

Fricciones y el "silencio sospechoso" en el Pacto Histórico

La controversia desatada por las declaraciones de David Racero contra la representante Catherine Juvinao ha reabierto el debate sobre la violencia política en el Congreso. Al respecto, el representante Mauricio Toro calificó los comentarios de Racero como "desafortunados" y criticó con severidad la postura de las congresistas de la coalición de gobierno.

Toro expresó: "A mí lo que más me aterra es el silencio de las mujeres progresistas del pacto que se quejan constantemente del maltrato y de la violación de los derechos contra las mujeres y de la violencia política, que en este caso no digan absolutamente nada".

Asimismo, enfatizó que la defensa de los derechos de las mujeres debe ser incondicional: "Uno cuando defiende los derechos de las mujeres los defiende de donde vengan y ahí ese silencio es bien sospechoso". Toro concluyó señalando que "ojalá haya acciones legales contra el representante Racero por violencia política contra las mujeres", indicando que la Comisión de Ética de la Cámara es la instancia correspondiente para abordar la denuncia.



Alianza Verde: "No somos un apéndice del pacto"

A nivel político, Toro argumentó que los ataques constantes de las "bodegas" oficialistas y los maltratos de miembros del Pacto Histórico responden a una molestia por la autonomía de Alianza Verde.

"El partido no es un apéndice del pacto, es un partido de centro independiente y vamos a seguir dando la batalla y haciéndonos respetar", declaró de forma contundente.

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Toro explicó que la composición del partido cambió tras los últimos comicios electorales, lo cual ha generado incomodidad en los sectores afines al Gobierno.

"Este nuevo verde pues es un verde más de centro. Ustedes recordarán que en las elecciones pasadas algunas personas de la izquierda petrista del partido no llegaron, la ciudadanía habló y hoy la reconfiguración del partido a un partido de centro pues les molesta". Ante las presiones externas, insistió en que "ellos están pensando que a punta de maltratos y de incendiarnos van a lograr que nosotros nos alineemos con ellos", reiterando que mantendrán su postura autónoma de centro.

Una "independencia técnica" frente al Gobierno y el disenso de Ariel Ávila

La decisión de declararse en independencia y no en oposición abierta dividió opiniones dentro del partido. Toro defendió firmemente esta postura, aclarando que no implica una neutralidad pasiva o un "cheque en blanco" para el Gobierno.

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"No significa que nosotros vamos a entregar un cheque en blanco. Nosotros no vamos a asumir una posición incendiada y poco técnica. Vamos a hacer una oposición técnica, rigurosa, como siempre lo hemos venido haciendo... que es una independencia deliberativa".

Bajo este esquema, la colectividad apoyará las iniciativas gubernamentales que consideren positivas y se opondrá a los proyectos que representen un retroceso para las libertades individuales o el proceso de paz. nuevo rumbo del partido.

Escuche aquí la entrevista: