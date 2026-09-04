Partido Verde rechaza que Racero tildara de “lavaperros” a Catherine Juvinao

El partido Alianza Verde rechazó las declaraciones del senador del Pacto Histórico David Racero contra la representante Catherine Juvinao, a quien llamó “lavaperros” durante un cruce que ambos congresistas sostuvieron en las comisiones económicas del Congreso, en medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027.

La controversia se produjo durante la sesión en la que varios congresistas cuestionaron la ausencia de ministros citados para continuar la discusión del proyecto de presupuesto. Según informó la Secretaría, varios de los funcionarios convocados habían enviado delegados.

En medio de los cuestionamientos, Juvinao cuestionó a sectores del gobierno anterior que exigían la presencia de los ministros y calificó esa postura como una “hipocresía”, al señalar que durante la administración anterior también se registraron inasistencias de funcionarios a citaciones del Congreso.

Catherine Juvinao Foto: Facebook Catherine Juvinao

Racero respondió defendiendo las criticas por la inasistencia de los funcionarios y, durante el cruce con la representante, afirmó: “Si usted quiere ser la lavaperros, que quiere lavarle la cara al Gobierno entrante, allá usted. Estamos acostumbrados a que cambie de posición política como cambiar de camiseta”.



Tras esas declaraciones, la Alianza Verde publicó un comunicado en el que aseguró que Juvinao fue víctima de lo que calificó como “violencia política, verbal y simbólica” por parte del senador.

“Nos solidarizamos con la representante Catherine Juvinao y con todas las mujeres que han sido víctimas de comentarios misóginos y expresiones de violencia que buscan menospreciar su labor, desacreditar su trabajo y limitar su participación en la vida pública”, se lee en el documento.

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Además, recordó que Juvinao es autora de la Ley 2453 de 2025, relacionada con la prevención y sanción de la violencia política contra las mujeres.

Finalmente, la colectividad hizo un llamado a las autoridades competentes para que “se adelanten las acciones necesarias frente a este tipo de hechos y se garantice el ejercicio de la labor política de las mujeres en condiciones de respeto y seguridad”.