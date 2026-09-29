Daniel Briceño lanza mensaje a Enrique Gómez: “Nos va a tocar tener madurez política”

El representante a la Cámara Daniel Briceño aseguró que las diferencias entre sectores de la derecha deben tramitarse con respeto y planteó la posibilidad de construir acuerdos en algunas regiones de cara a las elecciones de 2027, especialmente donde una división pueda favorecer al petrismo, según su análisis.

Briceño se refirió al distanciamiento entre el Centro Democrático y sectores de Salvación Nacional, Creemos y Defensores de la Patria, en medio de las diferencias que se han presentado con Enrique Gómez.

El congresista reconoció que existen posiciones distintas y señaló que habrá competencia electoral, pero pidió evitar las confrontaciones personales entre dirigentes.

¿Qué propone Daniel Briceño para las elecciones de 2027?

El representante sostuvo que la competencia entre sectores políticos puede mantenerse en regiones donde no exista un riesgo de fragmentación electoral, pero planteó que en otros territorios sería necesario conversar.

“Nos va a tocar decir: tengo diferencias con usted. Nos toca tragarnos el sapo de que me toca unirme con el que me cae mal en lo personal, pero en algunas zonas nos va a tocar tener la madurez política de entender que si no nos unimos el petrismo va a ganar”, afirmó.

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Briceño mencionó específicamente a Bogotá, Valle del Cauca, la Costa y otras regiones como lugares donde considera necesario evaluar acuerdos. En contraste, señaló que en Antioquia, Santander, Norte de Santander, Huila y Tolima los sectores de derecha podrían competir con candidaturas diferentes.

El congresista también hizo un llamado directo a Enrique Gómez para que las diferencias políticas no se conviertan en enfrentamientos personales.

Enrique Gómez X: @Enrique_GomezM

¿Está cerrada la puerta a una coalición entre la derecha?

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Frente al comunicado del Centro Democrático, que cuestionó la posibilidad de acuerdos con quienes considera que mantienen una visión sectaria, Briceño aseguró que la puerta no está completamente cerrada.

“La pelea, yo creo que está entreabierta porque la pelea es con el doctor Enrique Gómez”, sostuvo.

Según explicó, existen dirigentes y congresistas de otros sectores que han planteado evitar una confrontación y buscar puntos de encuentro. Briceño aseguró además que líderes regionales están solicitando acuerdos para evitar perder alcaldías y gobernaciones.

El representante insistió en que cualquier eventual acercamiento debe partir del respeto entre los sectores.

¿El Centro Democrático está en riesgo por la división de la derecha?

Briceño descartó que una eventual articulación de otros sectores signifique el fin del Centro Democrático. En su opinión, el escenario puede generar una mayor competencia dentro de la derecha.

El congresista señaló tres retos para su partido: continuar con la renovación, consolidar a quienes permanecen en sus filas y recuperar a personas que estarían evaluando otras alternativas políticas.

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“Los que deciden son los ciudadanos y los ciudadanos son los que toman esas decisiones”, concluyó.