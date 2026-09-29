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Cristina Lombana será la secretaria de Transparencia de la Presidencia

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia asumirá el cargo el 8 de octubre.

Cristina Lombana.jpg
Cristina Lombana //
Foto: Corte Suprema de Justicia
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana será la secretaria de Transparencia de la Presidencia y asumirá sus funciones el 8 de octubre, cuando termina su periodo en la Corte.

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“Con la magistrada Lombana vamos a estructurar y articular un bloque de búsqueda contra la corrupción, con toda la capacidad institucional del Estado para perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos”, señaló De La Espriella.

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Es importante recordar que recientemente se generó una polémica con la magistrada Lombana que llevó a que otros magistrados le trasladaran a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara una solicitud del abogado de la senadora Martha Peralta, quien pedía indagar las actuaciones de Lombana cuando Peralta fue conducida y detenida temporalmente con el fin de que asistiera a su indagatoria.

Otra polémica se dio tras el allanamiento ordenado por la magistrada a la casa en Barranquilla del exministro del interior Armando Benedetti. En ese momento el entonces funcionario denunció presuntas irregularidades y excesos durante el proceso.

“Vamos por todos los que se hayan atrevido a tocar la plata del pueblo colombiano. En este Gobierno, la corrupción no tendrá escondite, privilegios ni impunidad. Los recursos públicos son sagrados y se respetan”, agregó el presidente De La Espriella.

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