En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Selección Colombia
Elecciones Presidenciales
Martha Peralta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Secretaría de Transparencia de la Presidencia

Secretaría de Transparencia de la Presidencia

Abelardo De La Espriella Iván Cepeda
Elecciones Colombia 2026

Campañas presidenciales han gastado más de $13.300 millones en segunda vuelta, según Transparencia

Secretaría de Transparencia responde a la ANI
Cundinamarca

Secretaría de Transparencia insiste en posibles irregularidades en entrega de predio para Accenorte

BLU Radio, Juan Diego Gómez // Foto: Partido Conservador
Antioquia

Es calumnioso e injurioso: Juan Diego Gómez por supuestos vínculos con 'Papá Pitufo'

Pesca
Nación

Transparencia denunció falta de planeación en convenio a comunidades pesqueras

Condolencias
Nación

Denuncian amenazas de muerte contra el secretario de Transparencia

Viceministro de Conectividad, Gabriel Jurado
Judicial

Secretaría de Transparencia solicita investigar a viceministro de las TIC

Secretario de Transparencia, Andrés Idárraga
Nación

Secretario de Transparencia sobre Olmedo López: "Que avance más la justicia y cese el show”

Fiscalía protegerá a exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla, quien prendió el 'ventilador'
Santanderes

Escándalo en la UNGRD: estos son los dos alcaldes y contratistas salpicados de Santander

Carrotanques La Guajira
Judicial

Por carrotanques en La Guajira, secretario de Transparencia de Presidencia denunció a Olmedo López

342094_BLU Radio // Universidad Metropolitana de Barranquilla // Foto: Unimetro
Caribe

"Son infundados los señalamientos": Fiscalía a secretario de Transparencia por denuncias de Unimetro

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad