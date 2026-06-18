Campañas presidenciales han gastado más de $13.300 millones en segunda vuelta, según Transparencia

A pocos días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, las campañas de Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda ya reportan sus movimientos financieros en la plataforma Cuentas Claras, herramienta oficial de seguimiento a los ingresos y gastos electorales. Un informe de Transparencia por Colombia revela que, hasta el 18 de junio, ambas candidaturas habían registrado ingresos por 27.500 millones de pesos y gastos por más de 13.309 millones.

"La financiación de la política sigue siendo uno de los principales riesgos de corrupción y captura del Estado a nivel global; por ello, conocer cómo se financian quienes aspiran a gobernar es una condición fundamental para garantizar una competencia electoral en condiciones de equidad", se menciona en el comunicado.

Los datos muestran que la totalidad de los recursos reportados hasta ahora proviene de créditos otorgados por entidades financieras. La campaña de Abelardo De La Espriella informó un préstamo por 17.500 millones de pesos con el Banco GNB Sudameris, mientras que la de Iván Cepeda registró un crédito por 10.000 millones de pesos con la Cooperativa Financiera JFK.

El reporte también evidencia que ninguna de las dos campañas ha registrado recursos provenientes de anticipos estatales, mecanismo de financiación pública contemplado en la legislación electoral. De esta manera, al igual que ocurrió durante la primera vuelta, las candidaturas han sostenido su operación principalmente mediante endeudamiento financiero.



En cuanto al destino de los recursos, la publicidad electoral concentra la mayor parte de las inversiones realizadas, lo que representa el 95 % de todos los gastos reportados que incluye pautas en medios de comunicación, cuñas radiales, publicidad en televisión, vallas, impresos e incluso campañas digitales en plataformas como Google y Meta.

El mayor desembolso registrado corresponde a la campaña de Abelardo De La Espriella, que reportó un pago de 6.487 millones de pesos a la empresa Industrial Party S.A.S. por conceptos relacionados con propaganda electoral. Dentro de este mismo componente también aparecen inversiones en publicidad digital, que representan cerca del 10 % del gasto total destinado a promoción de campaña.

Los gastos administrativos se encuentran el segundo ítem más importante, con una participación cercana al 4 % del total reportado. En esta ítem figuran pagos a asesores y equipos de trabajo. El mayor registro también corresponde a la campaña de De la Espriella, que informó un pago de 357 millones de pesos a la firma Huella Electoral S.A.S.

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Por su parte, los gastos de transporte representan el 1,2 % de los recursos ejecutados e incluyen desplazamientos aéreos y terrestres. En este apartado solo aparece la campaña de Iván Cepeda, cuyo mayor pago fue de 66 millones de pesos a Juan Pablo Duarte Parra. Mientras tanto, los gastos relacionados con actos públicos apenas alcanzan el 0,1 % del total y fueron reportados únicamente por la campaña de De la Espriella.

Transparencia por Colombia señaló que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar el acceso completo a la información financiera de las campañas y corregir dificultades detectadas en la consulta pública de algunos registros.