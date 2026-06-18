Defensoría reporta 161 protestas ligadas a elecciones: llama a garantizar jornada libre y en paz

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a garantizar que las movilizaciones y protestas sociales relacionadas con el proceso electoral se desarrollen en un ambiente de respeto, convivencia y paz. A través de un comunicado la entidad señaló que estas expresiones constituyen mecanismos legítimos de participación ciudadana y ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica, reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.

Según el balance presentado por la Defensoría, entre el 1 de enero y el 11 de junio de 2026 se realizó seguimiento a 161 eventos de manifestación y movilización social vinculados con el proceso electoral en Bogotá y 71 municipios de 26 departamentos del país.

De acuerdo con la entidad, el 64 % de estas actividades se desarrolló de manera completamente pacífica, mientras que en el 36 % restante se registraron afectaciones a la movilidad y a la infraestructura pública o privada. Además, en algunos casos puntuales se reportaron lesiones a personas.

La institución explicó que estas movilizaciones responden a diversos factores sociales y políticos durante la campaña electoral, entre ellos mencionó la circulación de discursos estigmatizantes, actos de difamación, expresiones discriminatorias, violencia digital y afirmaciones públicas sobre posibles fraudes electorales que, según indicó, hasta el momento no cuentan con evidencia sólida que las respalde.



Frente a este panorama, la Defensoría invitó a los candidatos presidenciales, al presidente de la República, a las autoridades del Estado y a los líderes políticos y de opinión a promover mensajes de respeto por la diferencia y confianza en las instituciones democráticas.

Además, pidieron evitar cualquier forma de violencia o estigmatización y tramitar las controversias e inquietudes electorales mediante los mecanismos institucionales establecidos.