Omán afirma que negociaciones con Irán sobre Ormuz son positivas y advierte contra ataques

Omán, país ribereño del estrecho de Ormuz junto a Irán, afirmó este sábado que las conversaciones con Teherán sobre la navegación en esta estratégica vía son "positivas", pero advirtió de que los ataques contra buques que transitan por la ruta marítima, donde Irán ha efectuado varias operaciones recientemente, podrían "afectar" a dichas negociaciones.

"Omán afirma que las actuales negociaciones respecto a las gestiones de la navegación en el estrecho de Ormuz continúan en un ambiente positivo y constructivo", indicó el Ministerio de Exteriores omaní en un comunicado, en el que instó a "evitar cualquier acción que afecte dichas negociaciones y los avances logrados, que tienen en cuenta los intereses de todas las partes".

Ormuz Foto: EFE

El Sultanato, que apenas se ha manifestado sobre el estado de las conversaciones con Irán sobre una nueva ruta de navegación por Ormuz, se pronunció después de que Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunciara que Teherán había atacado un buque cisterna del la estatal Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) en el estrecho.

Mascate no condenó esta acción en concreto, como sí hicieron los países del golfo Pérsico y la Liga Árabe, pero expresó su "repudio" a "los repetidos ataques contra los buques durante su paso por el estrecho de Ormuz", algo que calificó de "violación del derecho internacional y de la soberanía de las aguas territoriales".



Asimismo, apuntó que estos ataques, sin mencionar a Irán, representan "una amenaza para la seguridad de la navegación marítima, de la región y de su estabilidad".

Un buque cisterna de ADNOC fue atacado esta madrugada con un misil en Ormuz, en un incidente en el que no se registraron víctimas y que ya está bajo control, según la compañía, en medio de un repunte de ataques iraníes contra barcos de la empresa estatal emiratí.

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La empresa ha denunciado que al menos 16 de sus buques han sido atacados en el estrecho desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán el pasado 28 de febrero, incluidos tres esta semana, unas acciones que provocaron la muerte de un miembro de la tripulación y heridas a otros 20.

Estos ataques se producen en un momento en el que Irán y Omán están cerca de alcanzar un acuerdo para establecer una nueva ruta temporal de navegación por el estrecho, por donde antes de la guerra pasaba el 20 % del crudo mundial.

Buques cruzan el Estrecho de Ormuz. Foto: imagen de archivo, EFE.

Las autoridades iraníes han explicado que esta nueva vía discurrirá parcialmente por aguas territoriales iraníes y omaníes y permitirá el tránsito de buques comerciales bajo un nuevo esquema de gestión, sustituyendo las rutas provisionales establecidas hasta ahora por Irán y Omán.

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Asimismo, Irán y Omán han alcanzado un acuerdo sobre las características geográficas de una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz y se encuentran en la fase final de elaboración de una declaración conjunta sobre ese entendimiento.