Trump dice que EEUU se convertirá en el "guardián" de Ormuz y pide una "compensación"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que su país se convertirá en el "guardián" del estrecho de Ormuz y aseguró que Washington debería ser compensado por proteger la estratégica vía comercial, centro de la actual escalada en el conflicto con Irán.

"Vamos a golpearlos muy duro (a Irán), y vamos a mantener seguro el estrecho, y probablemente lo vamos a administrar. Nos convertiremos en el guardián del estrecho (...) Y deberíamos ser compensados por eso", afirmó Trump en una entrevista telefónica con la cadena Fox News.

Según Trump, los estados Unidos serán compensados porque las "otras naciones" que se benefician del tráfico por la vía marítima, por donde pasaba el 20 % del crudo mundial, "son muy ricas".

Trump asegura que EE.UU. atacará hoy nuevamente "con dureza" a Irán Foto: AFP

"Están de nuestro lado, y no se puede esperar que hagamos eso gratis (...) Lo que queremos es que se nos reembolse por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro", insistió.



El mandatario acusó a Teherán de romper un acuerdo para poner fin al conflicto, reavivado después de que Trump declarara roto el alto el fuego y las fuerzas estadounidenses bombardearan objetivos iraníes en represalia por disparos contra ataques que intentan pasar por el estrecho de Ormuz.

"Les golpeamos con mucha fuerza anoche. Cada vez que envían un dron, les golpeamos con mucha fuerza. Lo que nadie sabe es que teníamos un acuerdo. Era un trato cerrado, y luego lo rompieron. Siempre lo rompen. Hemos tenido diez acuerdos con esta gente, así que simplemente vamos a golpearlos con mucha fuerza", insistió.

Buques cruzan el Estrecho de Ormuz. Foto: imagen de archivo, EFE.

En respuesta, Teherán ha bombardeado Kuwait, Baréin, Catar, Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos, países aliados de Washington con presencia militar estadounidense. Irán también declaró cerrada la vía marítima "hasta nuevo aviso".

Publicidad

EE.UU. lanzó una nueva ofensiva en la noche del domingo contra Irán con el objetivo de "seguir mermando" la capacidad de Teherán para atacar a buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

El Comando Central estadounidense (Centcom) especificó que los objetivos incluían instalaciones de misiles y drones iraníes, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicaciones y puestos de vigilancia costera.