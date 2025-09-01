Secretaría de Transparencia insiste en posibles irregularidades en entrega de predio para Accenorte

La Agencia Nacional de Infraestructura publicó una carta asegurando que no existe ninguna ilegalidad sobre la entrega de bienes inmuebles por parte de entidades territoriales para la construcción del proyecto de la Variante Accenorte, tras las declaraciones del secretario de Transparencia el pasado 27 de agosto en una rueda de prensa.

Sin embargo, como respuesta a esto, la Secretaría de Transparencia asegura que se mantiene en esta posición, ya que existe la documentación y análisis jurídico sobre el proyecto.

En una lista de cinco puntos, la Secretaría de Transparencia resalta que los puntos preocupantes con respecto a la obra fueron expuestos ante el presidente de la ANI, Óscar Torres, y el equipo jurídico. Aspectos que también fueron revelados en un documento de prensa el pasado 30 de julio, solicitando además información adicional.

Entre tanto, en el documento que responde a la ANI, la Secretaría de Transparencia asegura que no se precisó que la entrega de bienes en Chía, Cundinamarca, fuera ilegal, sino que se cuestiona que los predios mencionados están destinados para obras locales del POT, pero estos fueron entregados para proyectos nacionales.

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Foto: ANI

Asimismo, hace referencia al convenio 019 del 2017, en el que se habla de la entrega gratuita de predios, que, en vez de firmar un convenio que mejoraría las condiciones de costo para la adquisición, en palabras de la Secretaría de Transparencia, se hizo una redistribución de recursos para cubrir mayores cantidades de obra no previstas ni planificadas.

“Desconociendo lo establecido en el contrato de concesión sobre el manejo de remanentes. Además, el convenio se firmó sin que existiera validación técnica de la interventoría sobre los diseños de detalle”, detalla la Secretaría de Transparencia.

Por su parte, en la comunicación emitida por la Secretaría de Transparencia, confirman que los resultados de esta indagatoria pueden conllevar decisiones judiciales y administrativas, confirmando nuevamente que la cesión predial efectuada no goza de la naturaleza jurídica para ser adjudicada a este proyecto al norte de Bogotá.