Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 30 de septiembre de 2026

El Paisita Noche es uno de los sorteos de chance más consultados en Antioquia y otras regiones de Colombia. El juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta, que permiten participar con combinaciones de dos, tres o cuatro cifras, además de una alternativa adicional conocida como quinta balota.

Resultado del Paisita Noche hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026

El número ganador del Paisita Noche de este miércoles 30 de septiembre de 2026 fue el XXXX.

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Los jugadores pueden verificar el resultado con el tiquete adquirido y consultar con un vendedor autorizado en caso de que alguna de las cifras coincida con su apuesta.



Número ganador:

Últimas dos cifras:

Últimas tres cifras:

El resultado oficial también puede ser consultado a través de los canales habilitados para el sorteo y en los puntos de venta autorizados.

¿A qué hora juega Paisita Noche?

El Paisita Noche realiza sorteos todos los días. El horario cambia dependiendo de si se trata de un día entre semana, sábado, domingo o festivo:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Las apuestas tienen valores que van desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para obtener el premio mayor, el jugador debe acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden en que fueron sorteadas.



Modalidades de apuesta del Paisita Noche

El chance ofrece varias alternativas para participar y obtener un premio, de acuerdo con el número de cifras acertadas y la modalidad elegida.



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador y conservar exactamente el mismo orden.

consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador y conservar exactamente el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, aunque estén ubicadas en un orden diferente.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, aunque estén ubicadas en un orden diferente. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras del resultado y mantener el mismo orden.

requiere acertar las tres últimas cifras del resultado y mantener el mismo orden. Combinado de tres cifras: premia cuando las tres cifras finales coinciden, independientemente de su posición.

premia cuando las tres cifras finales coinciden, independientemente de su posición. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar únicamente la última cifra sorteada.

¿Qué es la quinta balota del Paisita Noche?

La quinta balota fue incorporada al Paisita Noche durante 2025 como una cifra adicional que acompaña al resultado principal.

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Esta balota ofrece una posibilidad complementaria de premio cuando coincide con la apuesta realizada, por lo que se suma a las diferentes modalidades disponibles en el juego.

¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

Los requisitos para cobrar un premio dependen del valor obtenido. En todos los casos, el ganador debe presentar la documentación correspondiente ante un punto autorizado.

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Documentos básicos

Para reclamar un premio se requiere:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Premios menores a 48 UVT

Los ganadores deben presentar la documentación básica exigida para realizar el cobro.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos requeridos, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

Premios superiores a 182 UVT

En estos casos también se debe presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

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Con sorteos diarios, diferentes modalidades de apuesta y la opción de la quinta balota, el Paisita Noche mantiene una amplia consulta entre los jugadores de Antioquia y otras regiones del país.