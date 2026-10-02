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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Millonaria multa al Hospital Universitario de Santander por sobrecosto en medicamentos

Millonaria multa al Hospital Universitario de Santander por sobrecosto en medicamentos

La SIC determinó que el hospital comercializó 37 medicamentos por encima de los precios máximos regulados, entre ellos productos para tratar diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares.

Hospital Universitario de Santander.jpg
BLU Radio. Hospital Universitario de Santander, HUS / Foto: HUS
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, dejó en firme una multa de $558.793.344 contra el Hospital Universitario de Santander, HUS, tras determinar que la institución comercializó 37 medicamentos por encima de los precios máximos establecidos por la regulación nacional.

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La decisión fue adoptada al resolver el recurso de apelación presentado por el hospital. De acuerdo con la SIC, “el HUS incumplió el régimen de control directo de precios establecido por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, específicamente lo contemplado en la Circular 13 de 2022”.

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Entre los medicamentos en los que la entidad encontró diferencias están productos utilizados para atender enfermedades como diabetes, cáncer, epilepsia, enfermedades cardiovasculares, asma, EPOC y artritis, además de medicamentos empleados en la atención de recién nacidos prematuros, partos y prevención de coágulos.

Uno de los casos que más llamó la atención corresponde a Lantus, una insulina utilizada para el tratamiento de la diabetes, que fue comercializada con un precio 234,98 % por encima del máximo regulado.

También se encontraron diferencias en “Curosurf, utilizado para tratar problemas respiratorios en recién nacidos prematuros, con un exceso del 196 %, y en Clenox, empleado para prevenir y tratar la formación de coágulos, cuyo precio superó el tope establecido en 173,03 %”, señaló la SIC en un comunicado.

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La investigación también identificó sobrecostos en medicamentos como Propess, utilizado para inducir el trabajo de parto, con un exceso del 107,58 %; Octostim, empleado en pacientes con hemofilia A, con 77,06 %; y Prostin, utilizado en el tratamiento del ductus arterioso persistente en recién nacidos, con 51,86 %.

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La Superintencia de Industria y Comercio señaló que el cumplimiento de los precios máximos busca proteger los recursos destinados al sistema de salud y evitar que los sobrecostos derivados del incumplimiento de la regulación sean trasladados dentro de la cadena de comercialización de medicamentos.

Frente a la sanción, el Hospital Universitario de Santander, señaló que se trató de proceso que se adelanta desde la administración de 2022.

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