Gobernadora del Chocó denuncia que el ELN mejoró la tecnología de drones por aumento de ataques

En diálogo con Mañanas Blu, la gobernadora del departamento del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, lanzó una grave alerta por la intensificación de las acciones terroristas del ELN, en la subregión del San Juan. La mandataria denunció que el grupo armado ilegal ha sofisticado la tecnología empleada en sus ataques con drones cargados de explosivos, logrando evadir e inutilizar los sistemas de inhibición y contramedidas previamente instalados por la fuerza pública.

Escalada terrorista en el San Juan y doble victimización de la comunidad

Según detalló la gobernadora, las acciones violentas se han concentrado durante los últimos cinco días en los municipios de Condoto, Nóvita y Río Iró, situados en el sur del departamento. Todo inició con propaganda alusiva al aniversario de fallecimiento del cabecilla Ogli Padilla en Quibdó y Juradó, para luego escalar a ráfagas continuas de explosivos lanzados desde el aire.

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En Condoto se registraron tres ataques iniciales que dejaron a un intendente de policía herido; en Nóvita se ejecutaron siete ataques contra el Ejército y diez contra la estación de policía; mientras que en Río Iró se perpetraron diez ataques más contra la infraestructura policial.

Cayó cabecilla del ELN en Arauca. Foto: imagen de archivo, Blu Radio.

La mandataria recalcó la sevicia de esta modalidad criminal:

"En todos los casos utilizando drones. En ningún caso un combate frontal entre las fuerzas y estos grupos criminales, sino directamente con el uso terrorista de drones y de explosivos, que en mi concepto no es un ataque contra la fuerza pública, en mi concepto es un ataque contra la población civil".



Esta ofensiva ha provocado una doble victimización en los habitantes de la zona, quienes ya afrontaban la crisis derivada de un sismo de magnitud 7.4 y un constante enjambre sísmico en el territorio. "La gente no solamente tiene la zozobra de los temas de la naturaleza, sino que ahora tiene el temor absoluto de que en cualquier momento puede aparecer un dron sobre sus cabezas y lanzar un explosivo", manifestó Córdoba, señalando que los artefactos han destruido viviendas familiares que apenas se encontraban en proceso de reconstrucción.

Superioridad tecnológica del ELN y desprotección de la fuerza pública

Uno de los puntos más críticos expuestos por la gobernadora es la asimetría tecnológica entre los grupos ilegales y la fuerza pública en la región. Córdoba denunció que la guerrilla cuenta con una alta capacidad de compra financiada por economías ilícitas y rentas criminales, sin las restricciones ni trámites que exige la contratación estatal.

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"La tecnología que está utilizando el ELN es tecnología que dolorosamente no tiene nuestra fuerza pública todavía en el departamento del Chocó", sostuvo la gobernadora, advirtiendo además que "hoy están peleando literalmente con fusiles contra drones que vienen volando".

Como prueba de la constante evolución técnica de los insurgentes, la mandataria citó el caso del municipio de Río Iró. En esa localidad, la Policía Nacional había instalado sistemas de inhibición y detección que mantuvieron el poblado sin ataques durante dos meses; sin embargo, recientemente volvieron a ser bombardeados.

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"Quiere decir que actualizaron la tecnología que estaban utilizando en los drones, que ya no son rudimentarios, que puede ser tecnología de fibra óptica y otras que no son detectables por la tecnología anterior de contramedidas", explicó Córdoba

Solicitudes al Gobierno y rechazo rotundo a bombardeos

Tras presidir un Consejo de Seguridad con representación del Ministerio de la Defensa, la gobernadora solicitó un refuerzo urgente en las capacidades técnicas, de inteligencia y de pie de fuerza. Asimismo, confirmó la disposición de la totalidad del Fondo de Seguridad Departamental para la compra de contramedidas antidrones, solicitando acompañamiento técnico nacional para evitar inversiones en equipos obsoletos.

A pesar de la gravedad de los ataques, Córdoba expresó su firme rechazo a la posibilidad de ejecutar bombardeos aéreos en el territorio chocoano:

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"Yo personalmente no estoy de acuerdo con los bombardeos en mi territorio porque hay una cosa dolorosísima que hay que admitir y es que los grupos ilegales hoy están infortunadamente mezclados con muchas de las comunidades".

Escuche aquí la entrevista: