Un muerto y cinco heridos deja enfrentamiento entre la Guardia venezolana y el ELN en la frontera

Una persona murió y al menos cinco resultaron heridas en un enfrentamiento en Venezuela entre la Guardia Nacional Bolivariana y miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), informó el miércoles a la AFP la oenegé Fundaredes.

El choque, ocurrido el lunes en la localidad de Junín, cerca de la frontera con Colombia, es el primero entre las fuerzas de seguridad venezolanas y el ELN desde la llegada al poder del presidente colombiano de derecha Abelardo de la Espriella.

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"Nos hablan de cinco heridos y un fallecido", indicó a la AFP el director de Fundaredes Javier Tarazona, quien estuvo cinco años preso por denunciar, entre otras cosas, los movimientos de la guerrilla en la zona.

Agregó que los lesionados fueron trasladados de Junín a la cercana ciudad de Rubio, en el estado Táchira, donde fueron atendidos en una clínica local.



Guerrilla del ELN Foto: AFP

El ELN es uno de varios grupos armados que operan a lo largo de la porosa frontera de 2.200 kilómetros entre Venezuela y Colombia.

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Según Tarazona, la situación en la región ha cambiado desde la captura del presidente Nicolás Maduro por el ejército estadounidense en enero y, sobre todo, desde la llegada al poder de De la Espriella en agosto.

A diferencia de su predecesor de izquierda Gustavo Petro (2022-2026), que había iniciado negociaciones de paz con los grupos armados, De La Espriella prometió luchar frontalmente contra el crimen organizado en el país, con el apoyo de Estados Unidos.

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Su ofensiva contra los guerrilleros en la región fronteriza ha provocado "un desplazamiento importante de estos grupos (colombianos) hacia Venezuela", señaló Tarazona.

El activista señaló además "una pugna interna" en el nuevo gobierno interino de Venezuela, entre sectores "a favor de limpiar el territorio venezolano de los grupos armados" y otros "que lo siguen entendiendo como un grupo armado de protección de la revolución".

El depuesto Maduro fue acusado, durante sus años en el poder (2013-2025), de ofrecer refugio en territorio venezolano a las guerrillas colombianas.

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En una reunión en Nueva York la semana pasada, Colombia y otros 14 miembros latinoamericanos de la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa de Trump, acordaron sancionar tanto a los miembros como a los simpatizantes del ELN y de otras 23 organizaciones criminales de la región.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el martes un aviso para que sus ciudadanos no viajen a la frontera entre Colombia y Venezuela "debido a la delincuencia, los secuestros, los conflictos entre grupos armados y el riesgo de detención", según un comunicado.