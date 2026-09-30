La seguridad en 'Renacer', la megacárcel que operaría antes de terminar el año

A varios kilómetros del centro urbano de Sabanas de San Ángel, en Magdalena, avanza la construcción de ‘Renacer’, la megacárcel que el Gobierno nacional busca poner en funcionamiento antes de terminar el año y que se perfila como uno de los proyectos centrales de la política de seguridad de la administración de Abelardo De La Espriella.

La infraestructura, que comenzó a construirse en 2021, en el Gobierno de Iván Duque, actualmente presenta un avance cercano al 86 % y tendrá capacidad para 1.974 personas privadas de la libertad.

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El complejo penitenciario se extiende sobre 22 hectáreas y está rodeado por un amplio perímetro de seguridad. Para llegar al corazón del establecimiento es necesario atravesar diferentes controles, cercas de gran tamaño, alambre de púas y torres de vigilancia que permiten supervisar buena parte del terreno. Aunque todavía se desarrollan trabajos de construcción, maquinaria pesada, retroexcavadoras y trabajadores avanzan en los últimos frentes de la obra.

Uno de los aspectos que más llama la atención es el esquema de seguridad y control de comunicaciones que se prepara para la entrada en funcionamiento del penal. El Gobierno trabaja con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para implementar mecanismos que impidan que los privados de la libertad utilicen las instalaciones para establecer comunicaciones no autorizadas con el exterior. Para ello se contempla la utilización de sistemas de inhibición de señal, como parte de las medidas de seguridad del complejo.



Disminuyeron los cupos

‘Renacer’ no siempre estuvo proyectada con las dimensiones que finalmente tendrá. El diseño inicial contemplaba una capacidad cercana a los 3.500 cupos, pero los ajustes realizados durante el desarrollo del proyecto modificaron esa cifra hasta llegar a los 1.974 espacios actuales. La obra está siendo liderada y vigilada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.



Magacárcel Renacer. Foto: captura de video

Recientemente, funcionarios de estas entidades realizaron recorridos por el establecimiento y adelantaron mesas técnicas para establecer cuáles son las obras que todavía están pendientes y definir la ruta para iniciar la operación. A esto se suma la intervención que proyecta la Gobernación del Magdalena en la vía de acceso al complejo, con estudios orientados a mejorar la conexión del establecimiento con las carreteras cercanas y facilitar el ingreso y salida de funcionarios y vehículos.

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Con un avance de obra que ronda el 86 %, ‘Renacer’ se encuentra en la etapa final de su construcción. El Gobierno nacional espera completar los trabajos restantes y poner en funcionamiento la megacárcel antes de terminar este 2026.

Magacárcel Renacer Foto: captura de video

Además, se prevé que próximamente se conozcan imágenes de otro proyecto penitenciario de grandes dimensiones ubicado en La Guajira, mientras las autoridades avanzan en la definición de los últimos detalles para que el complejo de Sabanas de San Ángel pueda comenzar a recibir personas privadas de la libertad.