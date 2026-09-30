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Tras el terremoto, empresarios de las regiones se levantan y se reúnen en la FIB 2026

Para las compañías metalmecánicas, la recuperación de esta emergencia no se limita únicamente a restablecer las capacidades productivas de sus plantas.

Tras el terremoto, empresarios de las regiones se levantan y se reúnen en la FIB 2026
FIB 2026.
Crédito: X: @CorferiasBogota.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

La industria metalmecánica de Risaralda se presenta en la XXXV Feria Internacional Industrial de Bogotá (FIB 2026) con una firme apuesta por dinamizar su economía y proyectar su capacidad comercial.

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A través de la Iniciativa Clúster Metalmecánico y del Movimiento de Risaralda, liderada por la Cámara de Comercio de Dosquebradas, la oferta de 60 empresas del departamento busca conectar con compradores, proveedores y aliados estratégicos.

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Resiliencia e innovación: levantarse tras la emergencia del terremoto en Colombia

El proceso de fortalecimiento del tejido empresarial de Risaralda tras el impacto del sismo adquiere un significado de gran relevancia. Para las compañías metalmecánicas, la recuperación de esta emergencia no se limita únicamente a restablecer las capacidades productivas de sus plantas.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Dosquebradas, Lorenza Martínez Hernández, resaltó que generar oportunidades de negocio y promover la articulación entre las empresas constituye una herramienta fundamental para contribuir de manera directa a la recuperación económica regional”.

FIB 2026: una plataforma estratégica para conectar con nuevos mercados

Un grupo de 15 empresas participa directamente con estand en la feria, mientras que la oferta comercial de otras 45 compañías es promovida de manera activa durante el evento. La FIB 2026, realizada en Corferias del 28 de septiembre al 2 de octubre, reúne a más de 500 expositores y aproximadamente 50.000 visitantes profesionales del sector.

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Esta muestra colectiva integra diversos eslabones industriales como mecanizado, estructuras, ingeniería, maquinaria, componentes eléctricos, autopartes y mobiliario industrial.

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