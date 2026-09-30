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Blu Radio  / Nación  / La represión de los ilegales es otra forma de esclavitud: De La Espriella ante comunidades afro

La represión de los ilegales es otra forma de esclavitud: De La Espriella ante comunidades afro

El presidente Abelardo De La Espriella dijo que no permitirá que se pierdan los recursos destinados a las comunidades negras.

Presidente Abelardo De La Espriella en un Consejo de Seguridad en Santa Marta.
Presidente Abelardo De La Espriella en un Consejo de Seguridad en Santa Marta. Foto @ABDELAESPRIELLA
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella sostuvo una reunión con representantes de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. El encuentro se dio en la Casa de Nariño y allí el mandatario se refirió a las acciones que el Gobierno ha implementado para combatir a los grupos ilegales.

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“No puede haber un solo rincón de la patria en el que una banda terrorista sea la que decida quién trabaja, quién comercia, quién circula o quién puede quedarse en su propia casa. Es necesario que entendamos que toda esa represión de los ilegales es otra forma de esclavitud y tenemos la obligación histórica de combatirla”, señaló el presidente De La Espriella.

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Por otro lado, dijo que hará seguimiento a los recursos que están destinados para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, con el fin de constatar que efectivamente lleguen a su destino.

“Me ocuparé personalmente de que todos los recursos destinados para el pueblo negro colombiano lleguen a su destino. No voy a permitir que esa plata termine en manos de contratistas, intermediarios o funcionarios”, agregó De La Espriella.

El mandatario también dijo que hay que impulsar el desarrollo en zonas como el Pacífico, para garantizar que las comunidades puedan tener mayores oportunidades.

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