Menor aprehendido por asesinato de ‘Jhon Calzones’ tiene dos anotaciones: una es por reclutamiento

Nuevos detalles se conocen sobre el adolescente de 17 años aprehendido por su participación en el asesinato de Jhon Jairo Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, ocurrido el pasado 29 de septiembre en la finca de la víctima ubicada en una zona rural de Yopal, departamento de Casanare.

Según pudo establecer Blu Radio, el menor registra dos anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), en calidad de indiciado. Una corresponde a una investigación de 2026 en Cauca por el delito de reclutamiento ilícito, mientras que la segunda está relacionada con un caso de hurto calificado registrado en Armenia en 2024.

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Las autoridades aclaran que estas anotaciones no constituyen antecedentes judiciales ni significan que el adolescente haya sido condenado por esos delitos. Se trata de registros asociados a investigaciones en las que aparece como indiciado y que pueden servir como elementos de consulta y seguimiento dentro de los procesos investigativos.

El menor fue aprehendido luego del ataque contra Torres, quien recibió varios impactos de arma de fuego cuando se encontraba en su finca La Selvita. Según la información preliminar, dos hombres llegaron en una motocicleta y el parrillero disparó contra el exmandatario. Torres fue trasladado al Hospital Regional de la Orinoquía, pero murió horas después debido a la gravedad de las heridas.



Durante el procedimiento de las autoridades, fue recuperada la motocicleta y se incautó un arma de fuego. Ahora, la investigación busca establecer quién estaría detrás del atentado, cuál fue el móvil y si hubo más personas involucradas en el homicidio.